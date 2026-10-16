Argentina e Israel avanzan en la organización de una misión comercial de empresas israelíes al país con el objetivo de generar nuevas inversiones y ampliar el intercambio bilateral. Tecnología, innovación, carne, salud, seguridad y soluciones vinculadas al agua aparecen entre los sectores con mayor potencial.

La iniciativa surgió de una reunión realizada en Tel Aviv entre el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y Nili Shalev, CEO del Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel (IEICI).

Ambas instituciones acordaron trabajar en una posible misión de compañías israelíes a Argentina durante 2026 y establecer un calendario de encuentros empresariales en ferias internacionales.

También apuntarán a generar reuniones B2B para vincular directamente a firmas de los dos países y acelerar oportunidades de inversión y exportación.

Tecnología e innovación, entre los sectores prioritarios

El IEICI trabaja con unas 5.000 empresas israelíes y tiene una presencia importante en áreas como fintech, salud, seguridad y tecnologías aplicadas al manejo del agua.

La intención argentina es aprovechar ese entramado empresarial para captar inversiones y establecer asociaciones con compañías locales.

Dentro de la agenda también aparece como un factor estratégico la conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv prevista para noviembre. Las autoridades consideran que la ruta puede facilitar el movimiento de empresarios y fortalecer el intercambio comercial.

La carne argentina busca ganar más lugar en Israel

Las conversaciones se produjeron en paralelo con la Semana de la Carne Argentina en Israel, que reunió en Tel Aviv a frigoríficos nacionales con importadores y distribuidores.

Israel representa alrededor del 10% de las exportaciones argentinas de carne bovina y se encuentra entre los principales destinos del sector.

Durante el primer semestre de 2026, Argentina exportó en total 411.705 toneladas equivalentes res con hueso, un 10% más que durante el mismo período del año anterior. China concentró el 53% de los envíos, Estados Unidos el 19,5% e Israel el 10%.

Uno de los productos con mayor potencial es la carne kosher, cuya elaboración requiere procedimientos específicos de faena y certificación religiosa.

Una agenda para ampliar el comercio bilateral

PromArgentina y su contraparte israelí también acordaron profundizar la participación conjunta en ferias y rondas internacionales.

El objetivo será conectar empresas con potenciales compradores, socios e inversores y diversificar una relación comercial que actualmente tiene a la carne como uno de sus principales componentes.

La eventual llegada de empresarios israelíes a Argentina será ahora uno de los próximos pasos de una agenda que busca sumar tecnología e inversiones al intercambio tradicional entre ambos países.