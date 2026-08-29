La inteligencia artificial comenzó a transformar silenciosamente la forma en que se mueve la mercadería, se organizan las flotas y se planifican las entregas. En un país de grandes distancias y con una fuerte actividad productiva, el desafío para la logística argentina ya no pasa solamente por incorporar tecnología, sino por contar con personas capacitadas para utilizarla.

El crecimiento del comercio electrónico, las entregas de última milla y la necesidad de reducir costos y tiempos aceleraron la incorporación de herramientas basadas en datos. La inteligencia artificial permite cruzar información sobre recorridos, consumo, velocidad, mantenimiento y operaciones para mejorar la toma de decisiones.

Pero la transformación tecnológica plantea un interrogante cada vez más importante: quiénes estarán preparados para trabajar en una logística cada vez más digitalizada.

La educación, una pieza clave

El gran desafío no es solamente acceder a una herramienta de inteligencia artificial. La verdadera diferencia aparece en la capacidad de incorporarla a los procesos cotidianos de una empresa.

La formación de nuevos perfiles se vuelve fundamental para interpretar información, identificar problemas y utilizar la tecnología como una herramienta para mejorar la operación.

La demanda ya no se limita a especialistas informáticos. El sector necesita profesionales capaces de conocer cómo funciona una cadena logística y, al mismo tiempo, comprender las posibilidades que ofrecen los datos, la automatización y la inteligencia artificial.

Ese cruce entre conocimiento operativo y tecnología aparece como uno de los grandes desafíos de la educación vinculada a la logística.

Datos para anticiparse a los problemas

La inteligencia artificial puede ayudar a anticipar situaciones que antes se detectaban cuando ya generaban un problema.

Por ejemplo, el análisis de datos puede permitir conocer el comportamiento de una flota, detectar consumos inusuales, prever necesidades de mantenimiento y mejorar la planificación de recorridos.

La información vinculada a combustible, kilómetros recorridos, reparaciones, seguros, multas o peajes puede dejar de estar dispersa y convertirse en una herramienta para tomar decisiones con mayor rapidez.

Sin embargo, para aprovechar ese potencial se necesitan trabajadores y directivos capaces de interpretar los resultados y aplicar esas herramientas en situaciones concretas.

Un desafío para empresas y trabajadores

La transformación también obliga a las empresas a revisar sus formas de capacitación. La incorporación de inteligencia artificial no implica necesariamente reemplazar a las personas, sino modificar las tareas y exigir nuevas capacidades.

La tecnología puede automatizar procesos repetitivos y procesar grandes cantidades de información, pero la experiencia humana continúa siendo necesaria para tomar decisiones, interpretar contextos y resolver situaciones complejas.

La formación, entonces, aparece como una inversión estratégica para el futuro del sector.

Argentina enfrenta desafíos históricos vinculados a infraestructura, conectividad y costos logísticos. La inteligencia artificial puede aportar herramientas para mejorar parte de esos problemas, pero su impacto dependerá de la capacidad de formar personas que sepan utilizarla.

El desafío de preparar a los nuevos perfiles

La logística del futuro será cada vez más digital, conectada y basada en información en tiempo real.

Por eso, la discusión sobre inteligencia artificial también comienza a trasladarse a las aulas y a los espacios de capacitación. El desafío será preparar profesionales capaces de trabajar con nuevas herramientas sin perder la comprensión del territorio, de las operaciones y de las necesidades concretas de las empresas.

La tecnología ya está disponible. El próximo paso será formar el talento necesario para convertirla en una verdadera herramienta de transformación para la logística argentina.