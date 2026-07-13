Luego de conseguir la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina volvió este domingo a los entrenamientos en Kansas City, donde comenzó la preparación para el duelo del miércoles frente a Inglaterra, que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

El entrenador Lionel Scaloni decidió priorizar la recuperación física de los futbolistas que fueron titulares en la victoria 3-1 sobre Suiza, un partido que se extendió hasta el tiempo suplementario y demandó un enorme desgaste.

Por ese motivo, Lionel Messi y el resto de los jugadores que disputaron más de 120 minutos no participaron de la práctica en el campo y realizaron trabajos regenerativos.

En cambio, los futbolistas que fueron suplentes o ingresaron desde el banco sí trabajaron con normalidad bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Nicolás González entrenó diferenciado

La única atención especial durante la jornada estuvo puesta en Nicolás González. El extremo comenzó el entrenamiento realizando ejercicios diferenciados junto al cuerpo médico debido a las molestias que aún siente en el tobillo izquierdo, producto del fuerte pisotón recibido frente a Suiza.

Con el correr de la práctica, el jugador pudo incorporarse a tareas livianas con pelota junto al resto del grupo, una señal positiva de cara a la semifinal.

Romero y Paredes, sin lesiones

Otra de las buenas noticias para el cuerpo técnico fue la evolución de Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes habían sido reemplazados durante el alargue.

Desde la delegación argentina confirmaron que ninguno de los dos presenta lesiones. El defensor dejó el partido por calambres y agotamiento físico, mientras que el mediocampista terminó con fuertes golpes y un importante desgaste, aunque ambos estarían disponibles para enfrentar a Inglaterra.

Últimos días antes de la semifinal

La planificación del cuerpo técnico contempla permanecer en Kansas City hasta este lunes. Ese día la Selección realizará una última práctica antes de viajar rumbo a Atlanta, sede del esperado cruce ante los ingleses.

Ya instalados en la ciudad, el martes será el turno del entrenamiento oficial en el Mercedes-Benz Stadium y de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, quien comenzará a definir el equipo que buscará un lugar en la final del Mundial y mantener viva la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022.