La Selección argentina completó este jueves una nueva práctica en el Sporting KC Training Center, en Kansas. Allí, continúa la puesta a punto para el partido del sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El entrenamiento se desarrolló a puertas cerradas y el entrenador Lionel Scaloni evitó dar pistas sobre la formación que buscará el pase a las semifinales. La decisión final recién se conocerá tras la práctica del viernes, la última antes del trascendental compromiso.

Dos puestos siguen en discusión

El cuerpo técnico mantiene abiertas dos incógnitas en el once inicial. La primera está en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel disputan un lugar.

La otra duda aparece en el ataque. Julián Álvarez, habitual titular, pelea el puesto con Lautaro Martínez, quien ingresó de buena manera durante la victoria frente a Egipto y dejó una buena impresión.

Precisamente, tanto Montiel como Lautaro son los futbolistas con mayores posibilidades de meterse entre los titulares para enfrentar al conjunto europeo.

Último ensayo antes del partido

Luego de la épica remontada frente a Egipto, el plantel continúa enfocado en recuperar energías y ajustar aspectos tácticos para un encuentro que promete ser muy exigente. La práctica del viernes será determinante para definir la alineación que saldrá al campo de juego el sábado desde las 22 (hora argentina).

En caso de superar a Suiza, la Albiceleste volverá a viajar a Atlanta, donde disputará las semifinales del Mundial el próximo miércoles 15 de julio. Mientras tanto, Scaloni mantiene el hermetismo y apuesta a no dar ventajas antes de uno de los partidos más importantes del torneo.