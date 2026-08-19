El Gobierno argentino confirmó que enviará ayuda humanitaria a Colombia para colaborar con las tareas de asistencia tras el devastador terremoto que golpeó al país sudamericano. La misión estará integrada por 32 efectivos y medios del Ejército Argentino, que serán trasladados junto con el equipamiento necesario en un avión Hércules C-130.

La decisión se tomó ante las consecuencias del fuerte sismo de magnitud 7,4, que dejó cientos de víctimas, miles de viviendas destruidas y numerosas personas desaparecidas. A una semana del terremoto, las autoridades colombianas continúan removiendo escombros mientras disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

La asistencia argentina tendrá como uno de sus principales objetivos garantizar el acceso al agua potable en las zonas afectadas. Para ello, el contingente contará con capacidades para la captación, potabilización y distribución de agua.

Además, los efectivos estarán preparados para brindar apoyo logístico a hospitales y colaborar en diferentes tareas requeridas por las autoridades colombianas durante la emergencia. El material necesario para desarrollar la misión será transportado por un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

Colombia continúa buscando sobrevivientes

La ayuda internacional llega mientras Colombia atraviesa una situación crítica. Según los últimos datos difundidos, el terremoto provocó casi 300 muertes, mientras que más de un centenar de personas continuaban desaparecidas una semana después del desastre.

La emergencia también provocó graves daños habitacionales. Cerca de 27.000 viviendas quedaron destruidas y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. En las zonas más castigadas continúan las tareas de remoción de escombros y asistencia a los damnificados.

Argentina se suma así a la asistencia internacional desplegada después del terremoto. Desde el Gobierno colombiano agradecieron el respaldo recibido de distintos países y avanzaron en la coordinación de los recursos destinados a atender las consecuencias de la catástrofe.