El mapa del consumo de alimentos en la Argentina atraviesa una transformación histórica impulsada por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Mientras la carne vacuna registra pisos históricos de consumo interno y orienta sus cortes a la exportación, la población vuelca sus presupuestos hacia las alternativas más accesibles. En ese escenario, el huevo se consolidó como la proteína animal estrella de la canasta familiar, mientras que la industria aviar enfrenta serias turbulencias por costos y la competencia de importaciones.

Según estadísticas de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Argentina cerró 2025 como el país de mayor consumo de huevos del mundo, alcanzando un récord de 398 unidades por habitante y desplazando del primer lugar a México.

La razón central es económica: un maple de 30 huevos (aproximadamente 1,8 kg) se consigue desde los $6.000 y aporta valores proteicos y calóricos comparables a un kilo y medio de carne picada común, cuyo valor supera los $20.000.

Impulso exportador y el reclamo impositivo

El sector de la avicultura de postura —con fuerte presencia en Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires— no solo abastece la demanda interna, sino que en mayo pasado logró un hito al agotar en 15 días el cupo anual de 333 toneladas de exportación de huevos sin aranceles hacia la Unión Europea.

A pesar de este volumen, desde CAPIA remarcan que la actividad enfrenta un fuerte incremento de costos (alimento balanceado, maíz, soja, tarifas eléctricas y fletes) y señalan una asimetría tributaria: el huevo es la única proteína animal que tributa el 21% de IVA, en lugar del 10,5% que aplica para el resto de las carnes.

La contracara: colapso en la industria avícola

En el segmento de la carne aviar, el consumo promedio se mantiene alto en torno a los 50 kg por persona al año. Sin embargo, las compras cotidianas mutaron de las tradicionales pechugas hacia ofertas de pata-muslo y milanesas preparadas, al tiempo que la industria local sufre la presión de pollos congelados importados desde Brasil a precios muy competitivos.

Esta coyuntura golpea de lleno a la empresa líder del mercado, Granja Tres Arroyos, que atraviesa una severa crisis financiera con concursos preventivos, deudas millonarias y paralización de plantas.

Cierre de plantas: En mayo, la firma decidió el cierre por tiempo indefinido de la planta "La China" en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), dejando a casi 1.000 trabajadores desvinculados, sumado a suspensiones y cierres previos en Tristán Suárez, Becar, Pilar y Capitán Sarmiento.

El freno comenzó en 2023 con el brote de gripe aviar y la consecuente pérdida del mercado chino (unos US$ 160 millones anuales), panorama que no logró recomponerse.

Desde la UATRE denunciaron que los atrasos salariales afectan tanto al personal propio como a granjeros integrados, trabajadores rurales y plantas de alimento en varias provincias.

Normalización sanitaria y retorno a La Rural

Tras haber superado los brotes de influenza aviar altamente patógena y recuperar el estatus de país libre de la enfermedad, la avicultura argentina reanudará gradualmente sus envíos internacionales. Como símbolo de esta normalización, las aves volverán a exhibirse en la Exposición Rural de Palermo en 2026, tras tres años de veda sanitaria.

En un contexto donde la carne vacuna se encarece al ritmo de la paridad de exportación hacia China y Estados Unidos, los productos avícolas y el huevo continuarán siendo los principales amortiguadores del bolsillo popular en la mesa de los argentinos.

