El trabajo doméstico representa el 6,4 % del empleo total en la Argentina, una cifra que posiciona al país en el cuarto lugar de América Latina y el Caribe con mayor proporción de mano de obra volcada a este sector.

Así lo reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe "La situación del trabajo doméstico en 2025: 15 años después del Convenio número 189", donde advierte que, pese a los avances normativos internacionales y locales, la labor continúa signada por una marcada precarización, falta de protección social e invisibilización.

A pesar de que el país cuenta con un marco legal propio —la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares— y de haber sido uno de los pioneros en ratificar el Convenio 189 de la OIT adoptado en 2011, la informalidad en el sector alcanza en la región un piso promedio del 75,1 %.

En la Argentina, este porcentaje se replica de forma similar: más de siete de cada diez empleadas se desempeñan sin registrar, privadas de aportes previsionales, vacaciones pagas, obra social y cobertura de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En el plano salarial y paritario nacional, los haberes mínimos acordados en las negociaciones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) muestran el rezago del sector.

Para la quinta categoría (Tareas Generales, la más numerosa), los pisos fijados se ubican en la franja de los $4.000 a $4.200 por hora con retiro y un sueldo mensual de referencia que apenas ronda los $500.000.

Estos montos contrastan con la canasta básica y explican la persistencia de la brecha de ingresos que afecta al sector, aún cuando existen adicionales vigentes como la antigüedad (1 %), el recargo por zona desfavorable (31 %) y las actualizaciones acordadas en mesas paritarias.

El mapa continental del trabajo doméstico

El informe del organismo multilateral precisa que en América Latina y el Caribe residen 15 millones de trabajadores domésticos, volumen que equivale al 18,6 % del total mundial.

Dentro del ranking regional de los diez países donde el trabajo doméstico tiene mayor peso sobre la ocupación total, la Argentina escolta únicamente a tres naciones:

1. Trinidad y Tobago: 8,4 %



2. Paraguay: 7,6 %



3. Colombia: 6,9 %



4. Argentina: 6,4 %



5. República Dominicana: 6,3 %



6. Jamaica: 5,8 %



7. El Salvador: 5,6 % (empate)



8. Brasil: 5,6 % (empate)



9. Costa Rica: 5,2 % (empate)



10. Uruguay: 5,2 % (empate)

Marcada feminización de las tareas de cuidado

El estudio de la OIT ratifica asimismo que el trabajo doméstico es una labor profundamente feminizada, ya que el 88,6 % de quienes ejercen la actividad en la región son mujeres.

Se trata de trabajadoras que asumen tareas fundamentales para el sostén económico y social de los hogares, que abarcan desde la limpieza y la cocina hasta el cuidado no terapéutico de niños, personas mayores y personas con discapacidad.

A 15 años del pacto internacional suscrito para dignificar el sector, la efectividad de las inspecciones laborales y la erradicación del trabajo no registrado continúan siendo asignaturas pendientes tanto en la Argentina como en toda la región.