El Gobierno argentino tomó contacto con las autoridades de Colombia y evalúa enviar asistencia humanitaria luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país y dejó al menos 111 personas fallecidas, además de decenas de heridos.

La comunicación se realizó a través de Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, con el objetivo de conocer el estado de situación y determinar qué tipo de colaboración podría brindar Argentina.

"Estamos en contacto con las autoridades colombianas para ponernos a disposición y evaluar enviar asistencia en función de sus necesidades", indicaron desde el Gobierno.

Por el momento, Argentina aguarda una respuesta para coordinar el eventual envío de recursos o personal destinado a colaborar con las tareas de emergencia. Desde el Ejecutivo tampoco descartan realizar una comunicación oficial durante las próximas horas.

El terremoto provocó derrumbes y daños en numerosos edificios y viviendas. Además de las víctimas fatales y los heridos, hay personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno colombiano declaró el estado de emergencia por desastre nacional, una medida que permitirá agilizar la utilización de fondos destinados a asistir a los damnificados y comenzar las tareas de reconstrucción.

Argentina ya desplegó recientemente un operativo similar ante un terremoto registrado en Venezuela. En aquella oportunidad fueron enviados aviones de las Fuerzas Armadas, personal militar y médicos, además de carpas, colchones y kits de cocina.

Ese esquema podría repetirse en Colombia, aunque la decisión dependerá de las necesidades que comuniquen las autoridades del país afectado.

El terremoto se produjo pocos días después de la visita del presidente Javier Milei a Colombia, donde mantuvo un encuentro bilateral con su par colombiano.