Argentina exigió frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas

La República Argentina completó en Hamburgo su primera exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido. La delegación nacional estuvo liderada por María Ibarzábal Murphy, Mario Oyarzábal, Betina Pasquali de Fonseca, Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

El equipo argentino sumó el apoyo de Juan Ignacio Stampalija, Santiago Castro Videla, Mateo Trossero, Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya. La representación oficial se completó con Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez.

Por el lado británico asistieron Sally Langrish, Paul McKell, Ellie Reeves, Simon Young y Jack Ford para defender la postura de su país. Durante la mañana, Mario Oyarzábal expuso los antecedentes del conflicto y los derechos soberanos vulnerados por las acciones ilegítimas de Londres.

Luego, Marcelo Kohen detalló los sustentos legales de la demanda y Nico Schrijver advirtió sobre la urgencia de evitar daños ecológicos permanentes. Oyarzábal cerró la presentación remarcando la necesidad imperiosa de detener las maniobras unilaterales sobre los recursos marinos.

El reclamo central se enfoca en frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion, el cual proyecta una extracción continua durante 35 años mediante 23 pozos productivos. La delegación recordó que la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas exige abstenerse de modificar unilateralmente la situación de las islas desde 1965. Argentina ratificó su vocación negociadora rechazando las licencias ilegales otorgadas por Gran Bretaña, incluyendo la oferta formal de diálogo realizada en agosto de 2026 que fue ignorada por las autoridades británicas.

La presentación alertó sobre los enormes peligros ambientales, ya que los planes empresariales admiten que un derrame llegaría a aguas argentinas no disputadas en 30 días. En palabras de Oyarzabal: "Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva". El tribunal escuchará los argumentos británicos esta tarde, mientras que mañana miércoles 11 continuarán las audiencias finales entre ambos países.