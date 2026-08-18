Argentina alcanzó en julio un récord histórico de exportaciones de maíz, con 5,14 millones de toneladas embarcadas, según datos de la agencia especializada NABSA citados en un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Se trata del mayor volumen exportado del cereal en un solo mes en la historia del país.

El nuevo máximo se produjo en un contexto de fuerte producción y una activa dinámica exportadora. De acuerdo con la BCR, la cosecha de maíz correspondiente a la campaña 2025/26 fue reestimada en 70,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 2,5 millones de toneladas respecto de la estimación anterior.

Con esa producción, la oferta total disponible para el ciclo agrícola se ubicaría en torno a las 77 millones de toneladas, mientras que los stocks finales proyectados alcanzarían las 12,3 millones de toneladas. Estos números refuerzan las expectativas de que la Argentina tenga una participación cada vez mayor en los mercados internacionales del cereal.

El volumen exportado durante julio superó incluso el registro anterior de la campaña. Fue, además, la segunda vez en la historia que Argentina consiguió embarcar más de 5 millones de toneladas de maíz en un mismo mes: en abril de este año se habían despachado 5,08 millones de toneladas.

En el acumulado de la campaña, que comprende el período entre marzo y julio, las exportaciones ya alcanzaron las 22,21 millones de toneladas. Según el informe de la BCR, esto representa un avance del 51% sobre el programa exportador previsto y se encuentra en línea con el promedio de las últimas cinco campañas, sin considerar el ciclo 2022/23.

El ritmo de los embarques también estuvo acompañado por un importante movimiento de camiones hacia las terminales portuarias. Sin embargo, durante la última semana analizada se observó una desaceleración producto de las lluvias recurrentes, que afectaron el secado del grano y generaron demoras en la cosecha.

En ese período ingresaron a los puertos 865.567 toneladas de maíz en camiones, una cifra 20,6% inferior al promedio de las cuatro semanas anteriores, que había sido de 1,08 millones de toneladas. El movimiento de buques también se ubicó por debajo de los niveles habituales: el line-up fue 12,5% inferior al promedio de los últimos cinco años para esa semana.

Mientras el maíz atraviesa un momento de fuerte actividad exportadora, la comercialización de soja muestra un ritmo más lento en comparación con otros cultivos. El escenario refleja un desempeño dispar dentro de la cadena agrícola argentina, con el cereal ganando protagonismo en los mercados externos.

El récord de julio se suma así a una campaña que presenta niveles históricos de producción y exportación de maíz, consolidando al cereal como uno de los principales motores del comercio agropecuario argentino.