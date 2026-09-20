Las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron los USD 1.677 millones entre enero y agosto de 2026, con un crecimiento del 23,4% respecto del mismo período del año pasado. Los datos surgen de un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), elaborado a partir de información del Indec, que también registró un aumento del volumen vendido al exterior.

El langostino marcó el mayor salto

Entre los principales productos, el langostino entero fue el que registró el mayor crecimiento. Sus exportaciones aumentaron 258,3% en valor y alcanzaron los USD 368,7 millones, mientras que el volumen comercializado creció 205,1%. El precio promedio llegó a USD 6.919 por tonelada, un 17,4% más que un año atrás.

El calamar Illex, en cambio, continuó siendo el producto pesquero de mayor valor exportado, con casi USD 480 millones. Sin embargo, sus ventas retrocedieron 9,3% en valor y 7,8% en volumen. El precio promedio se ubicó en USD 2.783 por tonelada.

También aumentaron las ventas de colas de langostino, que registraron una suba del 19,4% en valor y del 11,1% en volumen. En el caso de la merluza en filet, el crecimiento fue del 19,6% en valor y del 9,3% en cantidades.

Cuánto se exportó y cuáles fueron los destinos

El volumen total de productos pesqueros enviados al exterior llegó a 414.252 toneladas durante los primeros ocho meses del año, un 10,2% más que en el mismo período de 2025. El valor de las ventas creció a un ritmo mayor, en parte por la mejora de los precios internacionales y por cambios en la composición de los productos exportados.

Asia fue el principal destino regional, con compras por USD 689 millones, seguida por Europa, con USD 593 millones. Más atrás quedaron América del Sur, con USD 130 millones, y América del Norte, con USD 123 millones.

China se mantuvo como el principal comprador individual de productos pesqueros argentinos. Durante el período adquirió mercadería por USD 455 millones, equivalente al 27,2% del total exportado por el sector, con un crecimiento del 8,4% frente a 2025.

El empleo también mostró una suba

El desempeño de las exportaciones tuvo además un correlato en el mercado laboral. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social citados en el informe, el empleo privado formal en la actividad pesquera aumentó 7,4% desde noviembre de 2023.

Ese crecimiento representó 965 puestos de trabajo adicionales, de acuerdo con los datos difundidos.

De esta manera, el sector pesquero argentino registró durante los primeros ocho meses de 2026 una fuerte expansión de sus ventas externas. El langostino explicó buena parte del incremento, mientras que el calamar Illex continuó como el principal producto por valor exportado.