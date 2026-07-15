La Selección argentina realizó este martes el último entrenamiento abierto (25 minutos iniciales), donde oportunamente ultimó detalles de cara al partido ante Inglaterra por la segunda y última semifinal de la Copa Mundial 2026.

La delegación argentina llegó, anoche, a la ciudad de Atlanta para jugar una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Inglaterra, donde los futbolistas iniciaron las labores en gimnasio y luego completaron la rutina en campo con estaciones dedicadas a trabajos de velocidad, coordinación y reacción.

Después de esa parte, y con la posterior salida de los medios que observaron los primeros quince minutos, el entrenador se abocó a ejercitar movimientos específicos para el partido de semifinales. En el cierre, Walter Samuel y Roberto Ayala comandaron las labores de pelota detenida a favor y en contra.

Además, la cuenta de la selección publicó un compilado de algunos de los momentos que se vivieron en la última práctica, previo al partido del miércoles. En el video se muestra una imagen particular que se hizo viral: el capitán del equipo, Lionel Andrés Messi, sentado de manera solitaria y pensativa en un banco al costado de la cancha. En los minutos finales de la publicación se lo muestra al "10" trabajando una pelota parada.

De Paul destacó que “es un gran logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tienen que defender el título, así que estamos muy felices de todo el proceso”.

Mac Allister, expresó las sensaciones que tiene a la hora de enfrentar a Inglaterra, donde hoy es jugador del Liverpool: “Sí, tengo la ayuda de conocerlos y enfrentarlos seguido, pero jugar en Inglaterra no hace que cambie demasiado”.

Montiel, autor del penal que le dio el título a la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, reconoció que “la ilusión siempre está”, y agregó: “Estamos a un paso de pasar a otra final y vamos a afrontarlo de esa manera”.

Antes de despedirse de la ciudad donde fueron albergados durante más de 40 días, el plantel que conduce Lionel Scaloni llevó adelante ayer su último entrenamiento en la ciudad deportiva del Sporting Kansas.

Luis Martín, preparador físico del plantel, encabezó las labores de los futbolistas en el gimnasio, en donde entrenaron zona media y baja en diferentes estaciones. La otra parte de los ejercicios siguió en el terreno de juego, donde el plantel se dividió en tres para hacer bicicleta, fútbol tenis y un rondo.