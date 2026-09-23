Argentina alcanzó este miércoles su medalla de oro número 50 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo conquistaron el título del dobles masculino de tenis de mesa después de superar 3-2 a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez en una final definida en el quinto set.

La dupla nacional debió remontar un comienzo adverso y terminó imponiéndose con parciales de 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10. El último juego mantuvo la paridad hasta el cierre, cuando los argentinos lograron quedarse con los puntos decisivos y asegurar otra presea dorada para la delegación.

El triunfo también permitió prolongar el dominio argentino en esta modalidad. El país había ganado el dobles masculino en Cochabamba 2018 y Asunción 2022, por lo que alcanzó su tercer título suramericano consecutivo.

Argentina llegó al oro después de dos triunfos contundentes

Cifuentes y Lorenzo iniciaron su recorrido desde los cuartos de final, instancia en la que derrotaron 3-0 a Ecuador. Luego superaron 3-1 a Perú en semifinales para asegurarse un lugar en la definición ante Chile.

La final presentó un desafío diferente. Burgos y Gómez dominaron el primer set y volvieron a reaccionar en el cuarto, pero la pareja argentina respondió en los momentos de mayor presión para cerrar el partido por 3-2.

La experiencia internacional fue otro factor destacado de la dupla. Cifuentes representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que Lorenzo participó en París 2024.

Cifuentes y Lorenzo todavía pueden sumar otra medalla

Tras celebrar juntos el oro, los dos argentinos continúan en carrera en el cuadro individual masculino. Lorenzo debe enfrentar al ecuatoriano Alberto Miño y Cifuentes al paraguayo Marcelo Aguirre en semifinales.

Si ambos ganan sus respectivos partidos, protagonizarán una final íntegramente argentina por una nueva medalla dorada.

El tenis de mesa todavía tendrá otras oportunidades para incrementar la cosecha nacional. Desde este jueves comenzarán las competencias por equipos masculino y femenino, que se extenderán hasta el sábado.