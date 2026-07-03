Un lechón nacido en abril en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ubicó a la Argentina entre los países que lideran la investigación en xenotrasplantes. Se trata del primer cerdo clonado de América Latina —y el tercero en el mundo— con tres genes desactivados mediante ingeniería genética para disminuir el rechazo inmunológico en futuros trasplantes de órganos a personas.

El desarrollo fue posible gracias al trabajo conjunto de investigadores de la Facultad de Veterinaria de la UBA, el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la startup CrofaBiotech.

El objetivo del proyecto apunta a una de las principales problemáticas de la medicina actual: la escasez de órganos para trasplantes. Según datos del INCUCAI, actualmente hay 7.385 personas en lista de espera en la Argentina, mientras que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud estima que los trasplantes cubren apenas el 10% de la demanda.

Los cerdos son considerados candidatos para los llamados xenotrasplantes, es decir, la utilización de órganos, tejidos o células animales en seres humanos. Esto se debe a que presentan características anatómicas y fisiológicas similares a las del cuerpo humano. Sin embargo, el principal obstáculo siempre fue el rechazo inmediato que genera el sistema inmunológico del receptor.

Para intentar superar esa barrera, el equipo encabezado por el investigador Adrián Mutto, de la Unsam, aplicó la técnica conocida como triple knockout, que consiste en desactivar tres genes responsables de desencadenar la respuesta inmune más agresiva.

Una vez obtenidos los embriones modificados genéticamente, la Facultad de Veterinaria de la UBA llevó adelante la gestación. En total, se implantaron 120 embriones en una cerda receptora hasta lograr el nacimiento del primer lechón.

"Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto. También iniciamos la etapa de crianza de los lechones", explicó Marcelo Acerbo, veterinario especialista en reproducción porcina y profesor de la UBA.

El nacimiento representa el inicio de una nueva etapa de investigación. Los científicos trabajan ahora en incorporar otros siete genes mediante la técnica denominada knock-in, con el objetivo de aumentar la compatibilidad de los órganos porcinos con el organismo humano y controlar su tamaño para que puedan adaptarse a un eventual receptor.

Antes de que pueda realizarse un trasplante en personas, el proyecto deberá superar estudios preclínicos y obtener la evaluación del Incucai, organismo encargado de autorizar este tipo de procedimientos en el país.

Mientras tanto, el equipo científico ya avanza con nuevos desarrollos: dos cerdas permanecen preñadas con clones modificados genéticamente, en una investigación que busca ampliar las posibilidades de los futuros trasplantes de órganos y ofrecer una alternativa frente a la escasez de donantes.