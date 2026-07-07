Argentina Metals Corp. anunció la incorporación de los geólogos Chris Paul y Joaquín Marías como asesores técnicos, una decisión con la que busca reforzar su capacidad de exploración y respaldar el avance de sus proyectos mineros en Argentina, especialmente en la provincia de Mendoza.

La empresa destacó que ambos profesionales cuentan con una amplia trayectoria en la industria minera y aportarán experiencia en exploración de pórfidos de cobre, sistemas epitermales y proyectos de metales preciosos, además de colaborar en la definición de nuevas estrategias para la generación y evaluación de objetivos de perforación.

Chris Paul es un reconocido geólogo especializado en exploración de depósitos de cobre y oro a nivel internacional. A lo largo de su carrera participó en el descubrimiento y desarrollo de numerosos proyectos mineros y ha trabajado como asesor de compañías junior y productoras en distintas jurisdicciones mineras.

Por su parte, Joaquín Marías posee una extensa experiencia en exploración minera en Argentina y América Latina. Su trayectoria incluye el desarrollo de programas de exploración, evaluación de prospectos y gestión de campañas en algunos de los principales distritos metalíferos del país, lo que le aporta un conocimiento profundo del terreno local.

Desde Argentina Metals señalaron que la incorporación de ambos especialistas forma parte de una estrategia destinada a consolidar el equipo técnico de la compañía en una etapa de creciente actividad exploratoria. La empresa considera que la experiencia de Paul y Marías contribuirá a optimizar la identificación de nuevos blancos de exploración y a acelerar la generación de valor en su cartera de proyectos.

La minera viene avanzando en la evaluación de activos con potencial para cobre, oro y otros metales críticos, en un contexto de mayor interés por la exploración en Argentina, impulsado por la demanda global de minerales vinculados a la transición energética.

El anuncio de la incorporación de los dos geólogos se da pocos días después de que Argentina Metals comenzara a cotizar en la Bolsa de Frankfurt, una medida que busca incrementar su visibilidad entre inversores europeos y facilitar el acceso a financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. La empresa también completó recientemente la adquisición de los proyectos El Salado y La Quimera en Mendoza, con los que amplió su cartera de activos de exploración en la provincia.

Con estas incorporaciones, Argentina Metals busca fortalecer el soporte técnico de sus programas de exploración y mejorar la toma de decisiones geológicas a medida que avanza en el desarrollo de sus proyectos. La provincia de Mendoza, donde la empresa concentra sus principales operaciones, ha despertado un creciente interés entre las compañías exploradoras por su potencial geológico y la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo minero.