La compañía canadiense Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) anunció la incorporación de tres profesionales a su equipo técnico y operativo de cara a la próxima temporada de campo en la provincia de Mendoza. Entre las nuevas caras se destaca el geólogo argentino Carlos Giustozzi, egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quien asumirá como Geólogo Sénior.

Según el comunicado oficial de la firma difundido este martes, Giustozzi cuenta con más de 30 años de experiencia gestionando proyectos de exploración mineral en Argentina, Chile y Perú, abarcando desde la exploración inicial (grassroots, la etapa más temprana de prospección) hasta la evaluación avanzada y perforación. A lo largo de su carrera, trabajó en firmas como Barrick Argentina, IMA, Hochschild Mining y Minera El Quevar. Además, fue parte del equipo de Minera Andes que participó en el descubrimiento del yacimiento de plata y oro San José-Huevos Verdes, en la provincia de Santa Cruz. Es cofundador de la consultora G2R Mining Solutions y posee un Diplomado en Economía Mineral de la Cámara Minera del Perú.

El resto del equipo

El equipo de exploración se completa con Alex Raab, quien asumirá como Jefe de Exploración. Se trata de un geólogo con más de 30 años de trayectoria en descubrimiento y definición de recursos en las Américas, con cargos previos en gigantes del sector como Homestake, Kennecott y Challenger Gold. Posee una maestría en Geología Económica de la Universidad Estatal de Oregón.

Por su parte, Víctor Rioseco fue designado como Jefe de Logística. Con más de 20 años de experiencia en abastecimiento y operaciones de campamento en geografías complejas de la cordillera de los Andes, Rioseco está radicado en Malargüe, Mendoza. Cuenta con la certificación internacional de primer respondiente en áreas silvestres (Wilderness First Responder - WFR) y participó en dos expediciones a la Antártida bajo la órbita del Servicio Meteorológico Nacional, donde estuvo a cargo de dos estaciones meteorológicas.

Los planes en Malargüe

El director ejecutivo (CEO) de Argentina Metals, Roger Clegg, fundamentó los nombramientos en el plan de desarrollo de la compañía en el país. "Mientras nos preparamos para la próxima temporada de campo en Mendoza, estamos encantados de dar la bienvenida a Alex, Carlos y Víctor al equipo", afirmó.

Y agregó: "Su experiencia combinada en exploración, aspectos técnicos y operativos fortalecerá significativamente nuestras capacidades sobre el terreno a medida que avanzamos en nuestra cartera de proyectos de cobre".

Clegg detalló que la compañía posee aproximadamente 146.700 hectáreas distribuidas en 26 proyectos de propiedad exclusiva, incluido su proyecto insignia Las Estrellas, ubicado en el sector occidental de Malargüe. "Hemos consolidado una posición territorial significativa en una de las regiones de exploración de cobre más prospectivas de Argentina", subrayó el CEO, quien consideró que estas designaciones "representan un paso importante en la construcción del equipo y las capacidades requeridas para explorar sistemáticamente nuestra cartera".

Finalmente, la firma informó que, en relación con el nombramiento de Raab como Jefe de Exploración, el señor Enrique Reichhard ha asumido un nuevo rol como Gerente General para Argentina (Country Manager).