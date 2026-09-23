El Gobierno argentino negocia con Estados Unidos un paquete de financiamiento de alrededor de US$7.000 millones para 2027 destinado a proyectos de energía, minería e infraestructura. El esquema, que será presentado este miércoles en Nueva York, combinaría créditos, garantías y seguros de organismos norteamericanos para facilitar la participación de bancos e inversores privados, según adelantó La Nación y luego confirmaron distintos medios.

El anuncio está previsto para las 19 de Nueva York —las 20 de la Argentina— en el consulado argentino, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participarán el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau, además de representantes de organismos financieros de Estados Unidos vinculados con el armado del esquema.

Cómo funcionará el financiamiento

Quirno explicó que el esquema servirá para "profundizar la relación estratégica en cuanto a proyectos de infraestructura y de energía" y precisó que una de las herramientas centrales será el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank). El modelo no consistiría en un único préstamo ni en un desembolso inmediato, sino en diferentes instrumentos para respaldar inversiones consideradas estratégicas por Estados Unidos.

"Por lo general ese tipo de bancos lo que hacen también es cobertura de riesgos a las empresas para que tengan acceso a ese financiamiento", señaló el canciller. Además, indicó que "hay bancos estadounidenses en el proyecto", aunque aclaró que su participación "no es parte del anuncio" previsto para este miércoles.

Del encuentro participarán también Sarah Whitten, directora comercial del EXIM Bank, y Caroline Vik, directora de políticas de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), el brazo financiero internacional de Estados Unidos. Según la información publicada por La Nación, la DFC aparece dentro del esquema para respaldar iniciativas vinculadas con minerales críticos y cadenas de abastecimiento.

El caso testigo: Argentina LNG

El principal caso testigo del acuerdo será Argentina LNG, el megaproyecto encabezado por YPF junto con la petrolera italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la compañía emiratí Adnoc. "En un punto el EXIM Bank está financiando una empresa privada. Es para un proyecto de infraestructura y energía muy importante de la Argentina", explicó Quirno.

YPF apunta a conseguir unos US$6.000 millones apalancados, en parte, por el EXIM Bank, aunque el monto y las condiciones de una eventual participación del organismo estadounidense todavía estaban bajo negociación. En paralelo, YPF, Eni y XRG negocian un crédito de entre US$14.000 millones y US$16.000 millones para financiar ductos, plantas de procesamiento y fraccionamiento, instalaciones portuarias y dos buques de licuefacción.

El proyecto prevé transportar el gas de Vaca Muerta desde Neuquén hasta la costa de Río Negro para procesarlo, convertirlo en GNL y exportarlo. Las dos primeras unidades flotantes tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales y podrían generar exportaciones cercanas a los US$10.000 millones por año durante dos décadas.

Más allá de la energía

El acuerdo buscará extenderse más allá del proyecto energético. Quirno señaló que las herramientas también apuntan a "efectivizar en un proyecto el interés de empresas norteamericanas de participar", mientras que el paquete que negocian ambos países contempla infraestructura relacionada con energía, minería y la salida exportadora de materias primas y minerales críticos.

En la previa del anuncio, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó una publicación del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien afirmó tras reunirse con el presidente Milei en Nueva York que el vínculo entre ambos países es "sólido" y resaltó la "estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura". Caputo replicó el mensaje en la red social X con la expresión "TMAP", siglas de "Todo Marcha Acorde al Plan".