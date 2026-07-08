En el transcurso del Mundial 2026, el escenario de la clasificación internacional de fútbol ha sufrido una modificación significativa. A pesar de haber conseguido un triunfo por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final, la Selección Argentina cedió el primer puesto del ranking FIFA. Este movimiento estadístico se produjo luego de que Francia se impusiera ante Paraguay por 1-0, logrando un total de 1925.86 puntos frente a los 1925.15 del conjunto albiceleste.

La mínima diferencia actual entre ambas delegaciones mantiene la expectativa, ya que la actualización de las cifras se realiza en tiempo real según los resultados del torneo.

Argentina, que había alcanzado la cima tras la última fecha previa a la competencia gracias a las victorias sobre Honduras e Islandia, se prepara ahora para los cuartos de final. Su próximo rival será Suiza, desde donde ya analizaron el cruce. Referentes del equipo europeo afirmaron que el conjunto de Lionel Scaloni "es un equipazo" pero advirtieron que "no es invencible" de cara al enfrentamiento decisivo.

El cambio de mando en la tabla también trae al presente una tendencia histórica que rodea a la Copa del Mundo. Desde hace varias ediciones, ninguna selección que inició el certamen como líder del ranking FIFA logró consagrarse campeona.

Este dato suaviza el impacto del retroceso para los hinchas, quienes recuerdan que el equipo de Scaloni se benefició anteriormente de una caída de Francia por 2-1 ante Costa de Marfil y un empate 1-1 de España frente a Irak.