El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, registró nuevas dificultades luego de que dos empresas contratistas desistieran de participar. Además, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, analiza cancelar la remodelación del buque Aoka Mizu, una unidad flotante necesaria para el procesamiento de petróleo.

Las novedades se producen en medio de las acciones legales, regulatorias y diplomáticas impulsadas por Argentina contra la exploración de hidrocarburos en el área disputada. La iniciativa es operada por compañías británicas e israelíes y enfrenta la presión de las sanciones argentinas.

Las empresas que se alejaron del emprendimiento

La compañía británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos contratistas abandonaron el proyecto. La decisión estaría vinculada al temor de afrontar posibles represalias judiciales y comerciales por participar en la explotación.

Por otra parte, Seatrium evalúa frenar los trabajos de remodelación del Aoka Mizu. Se trata de una pieza técnica central para que el emprendimiento pueda avanzar con el procesamiento del crudo.

Desde la Cancillería argentina destacaron el impacto de las medidas y señalaron que las acciones de Rockhopper registraron una caída del 1,2% en la Bolsa de Londres. También informaron que los papeles de Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en Tel Aviv.

El fallo que espera Argentina

El próximo capítulo de la disputa podría conocerse el 28 de noviembre, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas para detener las perforaciones. La presentación forma parte de la estrategia argentina para frenar la explotación unilateral de hidrocarburos en la zona.

El canciller Pablo Quirno sostuvo que el arbitraje internacional continuará más allá de esa resolución. Mientras tanto, el Gobierno también impulsa en el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las sanciones.