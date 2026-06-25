Un informe del Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores proyecta que Argentina alcance exportaciones mineras por US$ 30.000 millones en los próximos años, impulsadas por minerales críticos como el litio y el cobre. Los minerales críticos se han transformado en insumos esenciales para la transformación digital y la transición energética. Ante un escenario de creciente competencia geopolítica, recursos como el litio, el cobalto y las tierras raras ocupan un lugar prioritario en las agendas de seguridad nacional de las principales potencias globales.

El informe estima que la demanda global de estos materiales se multiplicará de manera exponencial, con proyecciones que anticipan incrementos de hasta cuatro veces para el año 2040. La oferta enfrenta limitaciones estructurales, como los largos plazos de desarrollo, elevados costos de inversión y crecientes exigencias ambientales.

China domina el procesamiento mundial, refinando el 80% del cobalto y liderando en tierras raras, magnesio y grafito. Brasil es líder en niobio e Indonesia concentra más de la mitad de la extracción y refinamiento de níquel global.

El comercio internacional de estos recursos creció a una tasa superior al 7% anual, pero también lo hicieron las restricciones comerciales. Entre 2009 y 2025 se implementaron más de 1.200 medidas restrictivas.

Argentina emerge como un proveedor estratégico. Gracias a su diversidad geológica, el país cuenta con proyectos para 30 de los minerales identificados como críticos. El presupuesto de exploración se duplicó en los últimos cinco años, posicionando al país entre los tres destinos principales de fondos en Sudamérica.

El sector minero generó divisas récord por US$ 6.075 millones en 2025. Argentina ocupa el quinto puesto como productor mundial de litio, el sexto en boro y el quinto en estroncio, además de mantenerse en el "top 10" de productores de plata.

El litio es el gran protagonista. Argentina posee el 19% de los recursos mundiales y proyecta convertirse en el segundo productor global de carbonato e hidróxido de litio en la próxima década. Con 66 proyectos en marcha, las exportaciones del mineral podrían saltar de US915millonesen2025asuperarlosUS915millonesen2025asuperarlosUS 11.000 millones para 2035.

El cobre representa la otra gran promesa. Argentina posee reservas probadas y probables de 17,1 millones de toneladas. Ocho proyectos en etapas avanzadas, como Los Azules y Vicuña en San Juan y PSJ en Mendoza, permitirían retomar la producción hacia 2028, con un potencial de exportación de US$ 17.700 millones para 2035.

La cartera incluye proyectos para zinc, manganeso, níquel, niobio y tierras raras. El uranio, en el que el país cuenta con el ciclo completo, tiene 21 proyectos para reactivar una producción clave para el sector nuclear.