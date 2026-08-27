Argentina quedó afuera de un nuevo cupo extraordinario de importación de carne vacuna habilitado por Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump autorizó el ingreso de hasta 300.000 toneladas adicionales con un régimen arancelario preferencial, pero el beneficio fue reservado para países que forman parte del contingente denominado “Otros países o áreas”.

La medida fue anunciada con el objetivo de incrementar la oferta de carne en el mercado estadounidense y contener los precios, principalmente de los cortes destinados a la elaboración de carne molida.

El nuevo esquema comenzará a regir el 1 de septiembre y tendrá una vigencia de 90 días. Las 300.000 toneladas se distribuirán en tres etapas de 100.000 toneladas cada una: una durante septiembre, otra en octubre y la última desde el 31 de octubre hasta completar el volumen disponible o hasta el 30 de noviembre.

Por qué Argentina quedó afuera

La exclusión argentina se debe a que el país ya posee un cupo específico para ingresar carne al mercado estadounidense. Dentro de este mismo grupo se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido.

El nuevo contingente, en cambio, está destinado a países que utilizan la categoría “Otros países o áreas”. Entre los principales beneficiados aparecen Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos.

De esta manera, los frigoríficos argentinos no podrán aprovechar las 300.000 toneladas adicionales habilitadas por Washington.

Argentina ya tiene una cuota propia

La situación se produce después de que, en febrero de este año, Estados Unidos ampliara el cupo argentino de carne vacuna sin aranceles. El volumen pasó de 20.000 a 100.000 toneladas para 2026.

Ese incremento generó un fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense. Durante los primeros siete meses del año, Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, frente a las 22.183 toneladas enviadas durante el mismo período de 2025, lo que representa un aumento interanual del 202,6%.

Qué busca Estados Unidos

La decisión de ampliar temporalmente las importaciones responde a la situación del mercado ganadero estadounidense. La Casa Blanca busca aumentar la disponibilidad de carne magra para la elaboración de carne molida y moderar los precios para los consumidores.

El nuevo volumen tendrá carácter temporal y se aplicará durante un máximo de tres meses. La carne comprendida deberá corresponder a recortes magros destinados a mezclarse con producción estadounidense para elaborar carne molida.

Para Argentina, la medida representa una oportunidad comercial que no podrá aprovecharse, aunque el país mantiene vigente su propio contingente de acceso preferencial al mercado estadounidense.