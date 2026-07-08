La épica remontada de la Selección argentina frente a Egipto dejó una imagen que generó preocupación entre los hinchas: Cristian "Cuti" Romero terminó el encuentro con evidentes gestos de dolor y una molestia física. Sin embargo, la alarma duró poco.

El defensor central, autor del primer gol de la remontada argentina, finalizó el partido con un calambre en el gemelo izquierdo, por lo que no presenta ninguna lesión muscular y estará a disposición de Lionel Scaloni para el duelo de cuartos de final frente a Suiza.

Solo fue un calambre

Romero fue una de las grandes figuras del triunfo por 3-2 sobre Egipto. Además de convertir el descuento con un potente cabezazo, completó un partido de gran desgaste físico y terminó extenuado tras el esfuerzo realizado durante los 90 minutos.

Aunque su salida del campo generó incertidumbre, desde el entorno de la Selección transmitieron tranquilidad al confirmar que la molestia respondió únicamente al cansancio acumulado.

De esta manera, el defensor cordobés de 28 años será titular el próximo sábado, cuando la Albiceleste busque un lugar en las semifinales del Mundial 2026 frente a Suiza.

Cómo sigue la preparación

El plantel argentino retomará este miércoles los entrenamientos con una jornada enfocada en la recuperación de los futbolistas que sumaron más minutos frente a Egipto. La práctica comenzará a las 20 (hora argentina) y los primeros 15 minutos estarán abiertos a la prensa.

El jueves, el cuerpo técnico empezará a definir el equipo que enfrentará a Suiza, mientras que el viernes Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa previa al compromiso.

Argentina va por las semifinales

El encuentro entre Argentina y Suiza se disputará este sábado a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium, de Kansas City.

La Selección llega con el envión anímico de haber protagonizado una remontada histórica tras estar dos goles abajo frente a Egipto. Ahora, con la confirmación de que Cuti Romero no sufrió una lesión, Scaloni podrá contar con una de sus piezas defensivas más importantes para afrontar un nuevo desafío en la defensa del título mundial.