La Selección argentina volverá a jugar en La Bombonera durante la fecha FIFA de noviembre y tendrá como rival a Uruguay, en uno de los amistosos previstos para la preparación del equipo nacional. El encuentro se disputará entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre, según informó el medio especializado Doble Amarilla.

La confirmación llegó después de que se descartara el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata como sede del partido. De esta manera, el equipo argentino recibirá al conjunto uruguayo en el estadio Alberto J. Armando, en un nuevo capítulo del clásico rioplatense.

Por qué la Selección jugará en La Bombonera

La elección de la cancha de Boca Juniors se produjo luego de que surgieran dificultades para utilizar el estadio platense. Los tiempos necesarios para recuperar el campo de juego, tras los recitales de BTS previstos en el lugar, complicaron la organización del encuentro.

Ante ese escenario, La Bombonera quedó como la sede elegida para uno de los compromisos que la Selección disputará durante la ventana internacional de noviembre.

Se cayó la gira por Asia

El amistoso ante Uruguay también se enmarca en los cambios que debió afrontar la planificación del seleccionado argentino para el cierre del año. La gira por China, en la que el equipo tenía previsto enfrentarse a Arabia Saudita e India, volvió a suspenderse por cuestiones organizativas.

La cancelación obligó a buscar alternativas para mantener la actividad internacional del plantel durante la fecha FIFA. En ese contexto, los encuentros ante rivales sudamericanos aparecen como una opción para sostener la preparación del equipo.

El segundo amistoso todavía está en análisis

Mientras el clásico ante Uruguay tiene a La Bombonera como escenario definido, el otro compromiso de noviembre continúa sujeto a evaluación. Entre las alternativas que trascendieron se encuentra una posible revancha ante el seleccionado uruguayo en Montevideo o un partido frente a Costa Rica en el interior del país, con Mendoza y Rosario como posibles sedes.

Así, la Selección argentina empieza a delinear su calendario para la última ventana internacional del año, con un duelo de alto atractivo ante Uruguay y una segunda presentación que todavía debe resolverse.