En paralelo al lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico —un programa de financiamiento comprometido por Estados Unidos de hasta US$7.000 millones para infraestructura, energía y minerales críticos en la Argentina—, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas que negocia con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo integral para impulsar la relación y el comercio bilateral.

Tras una reunión celebrada en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ambos países emitieron un comunicado conjunto donde ratificaron el compromiso de profundizar los lazos comerciales.

Además, anunciaron el inicio de negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de ampliar oportunidades para bienes y servicios de interés mutuo en sectores como minería, minerales estratégicos, inteligencia artificial (IA), energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano.

El encuentro no fue el primero del año: en julio, Al Zeyoudi encabezó en Buenos Aires una visita oficial en el marco de los denominados "UAE Trade Days", donde se reunió con Quirno y representantes del sector privado de ambos países.

En aquel momento, la Agencia de Noticias de los Emiratos Árabes Unidos (WAM) consignó que Al Zeyoudi consideró a Argentina uno de los socios comerciales más relevantes de los EAU en América Latina, y destacó una visión compartida para fortalecer la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria, energía, minería, tecnología e infraestructura.

El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó US$767,5 millones en 2025, un aumento del 42,6% respecto de 2024, según datos oficiales emiratíes. Ambas delegaciones también ponderaron el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición como pilares de la cooperación vigente.

La pata energética: YPF y XRG

El comunicado, además, destacó la asociación entre YPF y XRG —filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)— como ejemplo del tipo de cooperación que ambos gobiernos buscan promover. Esa alianza se encuadra en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales de aproximadamente US$51.000 millones y el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL) con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión futura.

El proyecto, que también cuenta con la participación de la italiana Eni, apunta a exportar gas de Vaca Muerta mediante dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con primeras exportaciones proyectadas para 2030 o 2031.

"Seguimos expandiendo la nueva frontera exportadora de Argentina y creando más condiciones para producir y proyectar negocios a largo plazo", señaló Quirno en X.