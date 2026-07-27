La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó este lunes un primer intento de acercamiento. Representantes de ambos gobiernos mantuvieron una reunión en Brasilia para comenzar a encauzar el diálogo, aunque el encuentro terminó sin acuerdos concretos y el conflicto permanece abierto.

La reunión fue encabezada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, quien recibió al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi. Si bien ambas partes coincidieron en mantener abiertos los canales diplomáticos, no hubo señales de una solución inmediata y se prevé que las conversaciones continúen en los próximos días.

La tensión se originó luego de que el presidente Javier Milei lanzara fuertes críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo, donde además respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Las declaraciones provocaron una dura reacción del Gobierno brasileño, que convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires y exigió explicaciones a la representación argentina.

Pese al primer contacto entre los diplomáticos, en ambos gobiernos consideran que el conflicto aún está lejos de resolverse. Por ahora, la estrategia pasa por sostener el diálogo institucional mientras se intenta evitar que la disputa política siga afectando la relación entre los dos principales socios comerciales del Mercosur.