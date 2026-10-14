Argentina y Estados Unidos firmaron este miércoles 14 de octubre un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), que permitirá avanzar con su envío al Congreso Nacional para su aprobación. El documento fue suscripto por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, durante una reunión en Washington, en el marco de la visita del presidente Javier Milei al país norteamericano.

El entendimiento complementa el acuerdo original firmado en febrero de 2026 y busca facilitar el comercio bilateral, reducir barreras arancelarias y promover inversiones estadounidenses en sectores estratégicos de la economía argentina.

A través de sus redes sociales, Quirno destacó que el protocolo permitirá remitir el acuerdo al Congreso y sostuvo que "consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense".

Además, informó que Estados Unidos reafirmó su compromiso de aplicar el trato arancelario de Nación Más Favorecida a los productos argentinos, bajo las condiciones acordadas entre ambos países.

Qué establece el nuevo acuerdo comercial

Uno de los principales objetivos del entendimiento es reducir las restricciones que afectan el intercambio de bienes y servicios entre Argentina y Estados Unidos.

Entre los compromisos asumidos, Argentina deberá eliminar las licencias de importación para determinados productos estadounidenses o reemplazarlas por mecanismos automáticos que faciliten su ingreso al mercado nacional.

En materia agropecuaria, ambos países buscarán reducir obstáculos comerciales y establecer medidas sanitarias basadas en criterios científicos. También se prevé fortalecer la protección de la propiedad intelectual y simplificar los procedimientos aduaneros mediante herramientas digitales.

El acuerdo incorpora disposiciones relacionadas con el trabajo forzoso, la seguridad económica, los servicios y el tratamiento tributario de las empresas estadounidenses.

Asimismo, contempla condiciones para facilitar inversiones en minería, energía, infraestructura, telecomunicaciones y transporte, sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico.

Las exportaciones argentinas crecieron un 35%

Durante el anuncio, Quirno destacó el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países y señaló que las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos alcanzaron los US$6.570 millones entre enero y agosto de 2026.

Según los datos difundidos por el canciller, esta cifra representa un incremento interanual del 35%, mientras que Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de las exportaciones nacionales.

Otro de los puntos destacados fue la ampliación de la cuota de carne argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas, una medida que busca ampliar las oportunidades de comercialización para el sector ganadero.

Financiamiento para infraestructura y economías regionales

El canciller también vinculó el acuerdo con nuevas herramientas de financiamiento destinadas a proyectos de infraestructura estratégica.

Entre ellas, mencionó US$7.000 millones del EximBank, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, y los instrumentos financieros de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

Estos mecanismos permitirían impulsar el proyecto del Corredor Andes-Atlántico y el acuerdo marco denominado US-Argentina Build the Future Framework, presentado en Nueva York durante septiembre.

La iniciativa busca mejorar la infraestructura de transporte y logística para facilitar que las economías regionales argentinas puedan comercializar sus productos en los mercados internacionales.

"Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos", expresó Quirno.

De todas maneras, la firma del protocolo no implica que el acuerdo comercial ya esté plenamente aprobado. El documento deberá atravesar el tratamiento legislativo en el Congreso Nacional antes de completar el procedimiento previsto.