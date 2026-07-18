A pocas horas de disputar la gran final en Nueva York, entre Argentina y España por la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los máximos referentes de la Selección Nacional y de la Selección de España participaron en un evento exclusivo con un panel de celebridades. Este evento, caracterizado por la estética y formato estadounidense, se realizó después de las prácticas de entrenamiento en el New York Red Bulls, durante la noche del viernes.

En la ronda, que se salió del protocolo de la tradicional conferencia de prensa, estuvieron Lionel Scaloni, Dibu Martínez y Lionel Messi, por Argentina y el DT Luis de la Fuente y Rodri por parte de España.

Lo más destacado de este encuentro, fueron las palabras de las figuras de la Scaloneta a los invitados. “Nos gusta ganar, es un deporte competitivo. Desde chiquito fui entendiendo que también se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, le respondió Messi al serbio Novak Djokovic, quien ofició de entrevistador.

También estuvieron el basquetbolista Kevin Durant y el exmariscal de fútbol americano Tom Brady tirando algunos centros a los protagonistas durante el caótico evento armado por la marca Fanatics, la misma firma que a partir de 2031 reemplazará a Panini como la productora de figuritas oficiales de la FIFA.

Por su parte, Scaloni hizo espacio para sus reflexiones: “Hay que jugar al fútbol sin pensar en lo que dicen desde afuera, como cuando éramos pequeños. La presión y todo eso queda de lado, siempre hay un mañana. No hay que preocuparse por el mañana si das todo al momento de jugar, básicamente lo que hacíamos de chiquitos”, le respondió también a Nole sobre cómo jugar ante la adversidad.

El Dibu dejó una definición muy a tono con el sentimiento popular que viene mostrando esta Selección: “Nosotros nos sentimos identificados con la gente. Venimos de familias trabajadoras, de padres trabajadores, el hombre y la mujer, por eso creo que hay mucha unión en el grupo. Quisiera que nos recuerden así, como a cualquier argentino, que somos trabajadores y nunca nos damos por vencidos”. Lo dijo también, más tarde en la conferencia de prensa tradicional.

En un escenario dentro del Centro de Convenciones de Manhattan, se desarrolló el denominado Festival de Fanatics, dedicado especialmente a los coleccionistas. Allí estuvieron atletas de alto rendimiento y altísima fama, como el mencionado Djokovic, LeBron James, Serena Williams, Shaquille O’Neal, Mike Tyson, muchos de los New York Knicks recientemente campeones de la NBA y otros deportistas yanquis de menor relevancia internacional, pero con buen grado de conocimiento local. Algunos se sentaron en mesitas a firmar tarjetas y camisetas o incluso posando para las fotos.

