El Gobierno nacional renovó en Tokio un acuerdo de cooperación con el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) que incorpora como eje central el apoyo financiero a proyectos enmarcados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El entendimiento fue firmado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, junto a autoridades del banco japonés, y también involucra al Banco de la Nación Argentina.

El memorando había sido suscripto originalmente en 2018 y renovado en 2023. La novedad de esta actualización es la inclusión explícita del RIGI como plataforma para canalizar capitales hacia sectores estratégicos como petróleo y gas, energía y minería. "A partir de esta nueva renovación, se incorpora como eje central la cooperación financiera para proyectos en los sectores mencionados, en el marco del RIGI", comunicó el Ministerio de Economía en la red social X.

Si bien la ratificación del memorando no contempla el anuncio de desembolsos específicos ni el inicio inmediato de obras, constituye una herramienta de vinculación institucional para simplificar la estructuración financiera de futuros desarrollos. Para la entrada en vigencia plena del instrumento, resta que el Banco Nación complete los trámites de aprobación interna y formalice su firma.

La base inversora japonesa

El vínculo con Japón tiene una base inversora significativa. Según un informe de Biglobal, el stock de Inversión Extranjera Directa japonesa en Argentina alcanzó los US$2.634 millones al 31 de marzo de 2026, frente a los US$2.435 millones de fines de 2025. La mayor parte de esa inversión está concentrada en la industria manufacturera, que representa el 85,5% del total, y la fabricación de vehículos explica por sí sola el 76,3%.

Sin embargo, la presencia japonesa empieza a extenderse hacia sectores vinculados con los nuevos proyectos estratégicos. Entre las empresas con operaciones en el país se destacan Toyota, que produce Hilux, SW4 y Hiace en Zárate, y Toyota Tsusho, que participa en el proyecto de litio Olaroz, en Jujuy, en sociedad con Rio Tinto.

El potencial de la relación

El acercamiento se produce en un contexto de mayor integración entre Japón y el Mercosur. En junio de 2026, el bloque y el país asiático iniciaron formalmente las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica, después de establecer un Marco de Asociación Estratégica en diciembre de 2025. El objetivo incluye ampliar el acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas, promover inversiones e integrar cadenas de valor.

Para Argentina, el movimiento abre una vía adicional para buscar capitales para proyectos de gran escala. Japón es un mercado de US$4,44 billones de PBI y una economía con una fuerte demanda de alimentos y recursos energéticos importados. En 2025, el país asiático importó bienes por unos US$756.000 millones, incluyendo alrededor de US$65.750 millones en productos agropecuarios.

El potencial de esa relación contrasta con el nivel actual del intercambio comercial. En 2025, Argentina exportó a Japón US$296 millones e importó US$1.425 millones, lo que dejó un déficit bilateral de US$1.129 millones. Entre las exportaciones argentinas se destacaron langostinos, calamares, jugos y miel, mientras que las compras incluyeron autopartes, vehículos y productos inmunológicos.