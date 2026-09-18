Argentina y Uruguay quedaron en lo más alto del Campeonato Mundial de Carnes 2026, cuya segunda edición se realizó en Buenos Aires. Los dos países se repartieron las cuatro medallas de oro de la competencia, que reunió más de 200 muestras provenientes de diez países y tuvo cerca de 1.000 jurados.

El certamen evaluó dos cortes, bife ancho y bife angosto, provenientes de animales alimentados a pasto o a grano. Los jurados calificaron principalmente la terneza, la jugosidad y la intensidad del sabor, mediante un sistema de evaluación a ciegas.

Los cuatro cortes que ganaron el oro

Uruguay obtuvo dos medallas de oro. Frigorífico Las Piedras, del Establecimiento Las Piedras, fue premiado por el bife ancho alimentado a grano, proveniente de un novillo Aberdeen Angus, y por el bife angosto alimentado a pasto, de una vaquillona de la misma raza.

Argentina también consiguió dos oros. Urien Loza, de la Estancia Don Beto de Salliqueló, ganó en la categoría de bife angosto alimentado a grano, con un novillo Aberdeen Angus.

La otra medalla argentina fue para Elisabel Restaurante Las Lilas, de la Estancia y Cabaña Las Lilas, por un bife ancho alimentado a pasto, también de un novillo Aberdeen Angus.

Una competencia con jurados de distintos países

La evaluación final se realizó en el restaurante El Central, dentro del predio de La Rural, en Buenos Aires. Los jurados estuvieron integrados por chefs, sommeliers de carnes, especialistas internacionales y consumidores capacitados.

Cada muestra fue evaluada a ciegas y los participantes desconocían el establecimiento de origen del corte. Además, parte de las evaluaciones se realizó durante la denominada Semana de la Calidad, que tuvo actividades en restaurantes de distintas ciudades argentinas.

El Campeonato Mundial de Carnes fue creado por Luis Barcos, fundador de la Escuela de Sommelier de Carnes de Argentina. El objetivo del certamen es poner en valor la calidad de la producción y el trabajo de los distintos eslabones de la cadena cárnica.

Argentina sumó más reconocimientos

Además de las dos medallas de oro, la producción argentina obtuvo otros reconocimientos en las categorías de plata y bronce. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la carne vacuna argentina consiguió un total de 10 medallas durante esta segunda edición del campeonato.

El resultado dejó a Argentina y Uruguay igualados en cantidad de medallas de oro y volvió a colocar a la producción cárnica del Río de la Plata entre las protagonistas del certamen internacional.