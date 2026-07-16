La Selección argentina consiguió un nuevo logro histórico al vencer 2 a 1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Pero el pase al partido decisivo no solo significó una alegría deportiva para el equipo de Lionel Scaloni. La clasificación también representó un importante beneficio económico para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ya tiene asegurado un millonario premio otorgado por la FIFA.

Con la llegada a la final, Argentina se garantizó un ingreso de 33 millones de dólares, correspondiente al premio que recibirá el subcampeón del torneo.

Cuánto puede ganar Argentina si sale campeón

La diferencia económica entre terminar segundo y levantar la Copa del Mundo será significativa.

Si la Selección argentina derrota a España en la final, la AFA recibirá 50 millones de dólares, el premio más alto entregado por la FIFA en la historia de los Mundiales.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni podría superar los 42 millones de dólares que obtuvo luego de consagrarse campeón en Qatar 2022.

Los premios del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 estableció un nuevo récord en materia económica. La FIFA distribuirá un total de 727 millones de dólares entre las federaciones participantes.

De ese monto, 655 millones de dólares están destinados a los premios deportivos según el rendimiento de cada selección, mientras que el resto corresponde a gastos de preparación y logística.

La escala de premios quedó establecida de la siguiente manera:

Solo por participar: US$10,5 millones (US$1,5 millones para preparación y US$9 millones por disputar el torneo).

Eliminados en fase de grupos: US$11 millones.

Octavos de final: US$15 millones.

Cuartos de final: US$19 millones.

Cuarto puesto: US$27 millones.

Tercer puesto: US$29 millones.

Subcampeón: US$33 millones.

Campeón: US$50 millones.

Una final con premio doble

Argentina llegará al partido frente a España con la posibilidad de sumar un nuevo título mundial y, al mismo tiempo, alcanzar el mayor premio económico entregado por la FIFA en una Copa del Mundo.

El encuentro definirá al campeón del Mundial 2026 y pondrá frente a frente al vigente campeón del mundo contra una selección española que busca repetir la consagración obtenida en Sudáfrica 2010.