La Selección Argentina dejó atrás el debut en el Mundial 2026 y ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso. Luego de golear por 3-0 a Argelia en el estreno del Grupo J, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará una nueva prueba en su camino hacia los octavos de final. Su próximo rival será Austria.

La Albiceleste enfrentará a los austríacos el lunes 22 de junio. El encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos se disputará desde las 14 horas de Argentina en el imponente AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como capitán y principal referencia futbolística, Argentina buscará sumar una nueva victoria que le permita acercarse a la clasificación a la siguiente instancia del torneo. El objetivo del campeón del mundo es claro: defender el título conquistado en Qatar 2022 y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.

Austria aparece como un rival de cuidado. El seleccionado europeo cuenta con futbolistas de experiencia en las principales ligas del continente y varios nombres de jerarquía internacional. Entre sus figuras se destacan Konrad Laimer, mediocampista del Bayern Múnich; David Alaba, referente defensivo del Real Madrid; y Marcel Sabitzer, una de las piezas más importantes del Borussia Dortmund.

Si bien Austria no suele ser considerada una potencia mundial, posee antecedentes históricos destacados. Su mejor actuación fue el tercer puesto obtenido en Suiza 1954, además de un cuarto lugar conseguido en Italia 1934. Sin embargo, en las últimas décadas perdió protagonismo y su última participación mundialista había sido en Francia 1998, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

Para Argentina, el duelo representa una oportunidad importante para consolidar su posición dentro del Grupo J. Una victoria podría dejar muy encaminada la clasificación a los octavos de final y permitirle llegar con mayor tranquilidad al cierre de la fase inicial.

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni aprovechará los próximos días para recuperar futbolistas, analizar al rival y ajustar detalles tácticos. La base del equipo campeón del mundo se mantiene intacta, aunque también aparecen nuevas piezas que buscan ganarse un lugar en la estructura albiceleste.

Con la ilusión renovada y millones de hinchas acompañando desde distintos rincones del planeta, la Selección ya comenzó la cuenta regresiva para su segunda presentación en el Mundial, en Dallas.