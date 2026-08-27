Del 1 al 6 de septiembre, San Juan será sede de uno de los encuentros olivícolas más importantes del mundo: ArgOliva 2026, una edición que llegará con más muestras, participación internacional y una fuerte apuesta por la calidad del aceite de oliva virgen extra. El certamen reunirá producciones de siete países y tendrá un crecimiento del 80% en las muestras nacionales respecto de la edición anterior.

La importancia del encuentro fue destacada por Susana Mattar, presidenta del comité del jurado de ArgOliva, quien remarcó que el concurso se realiza en San Juan desde 2011 y que durante estos años experimentó un crecimiento sostenido. “Realmente hemos visto crecer no sólo en cantidad de muestras sino en el crecimiento en la calidad de los aceites presentados al concurso”, afirmó Mattar en diálogo con DIARIO HUARPE.

Más muestras y mayor exigencia

La especialista explicó que el concurso nacional cuenta con el patrocinio del Consejo Oleícola Internacional y que las empresas participantes deben ajustarse a un protocolo estricto.

Este año, la cantidad de muestras nacionales creció un 80%, un dato que para Mattar demuestra que cada vez más productores buscan conocer y mejorar la calidad de sus aceites. “Más cantidad de productores están preocupándose por la calidad y por la comparación de calidad”, sostuvo.

La presidenta del comité del jurado señaló además que esta participación permite obtener una fotografía cada vez más precisa del perfil de los aceites de oliva virgen extra argentinos y comparar su evolución con producciones de otros lugares del mundo.

Siete países y un jurado internacional

ArgOliva 2026 tendrá también una fuerte presencia internacional. Participarán muestras de Brasil, España, Grecia, Portugal, Emiratos Árabes y Uruguay, además de Argentina, mientras que los jurados estarán integrados principalmente por especialistas latinoamericanos y expertos europeos.

Mattar explicó que el objetivo es generar un espacio de “armonización” y crecimiento entre los jurados de la región, incorporando además profesionales europeos con amplia experiencia internacional. La intención, señaló, es mantener una búsqueda permanente de “la excelencia y la mejora” en la evaluación de los aceites.

Un sector clave para San Juan

Para Gustavo Fernández, ministro de Producción, la relevancia de ArgOliva excede al evento y se vincula directamente con el peso que tiene la olivicultura en la economía sanjuanina. “Es el concurso más importante que tiene Sudamérica en particular y tiene a San Juan como protagonista”, aseguró el funcionario.

Fernández destacó que entre el concurso nacional y el internacional se recibieron 80 muestras, frente a las 73 de 2024, y remarcó la participación de empresas sanjuaninas y de otras provincias argentinas. “San Juan aporta la mayor cantidad de muestras para ser congruente con esto de ser la provincia de mayor producción de aceite de oliva”, afirmó.

El ministro también ubicó a la olivicultura como el segundo sector agroindustrial en importancia de San Juan, detrás de la viticultura, y resaltó que los olivos representan la segunda mayor superficie cultivada de la provincia.

Producción, exportaciones y desafíos

Fernández señaló que la industria olivícola atraviesa los mismos desafíos que otros sectores productivos del país, aunque destacó una mejora en las perspectivas de cosecha y un incremento significativo de las exportaciones. “Argentina se está abriendo al mundo, eso genera muchas oportunidades, pero al mismo tiempo plantea desafíos para poder sostener esta actividad”, sostuvo.

En ese escenario, consideró fundamental la articulación entre el sector público y privado para mejorar la competitividad de una actividad que, además de generar producción y valor agregado, tiene un fuerte arraigo territorial.

La agenda de ArgOliva 2026

Las actividades comenzarán con el trabajo del jurado y el panel de cata internacional. Desde el 3 de septiembre se abrirán las actividades al público con un simposio sobre nuevas prácticas y tecnologías, seguido por la ceremonia de premiación.

El 4 de septiembre la agenda continuará en el INTA con actividades académicas y una feria de proveedores del sector agroindustrial. Durante el sábado y domingo se realizará la Expo ArgOliva, con empresas locales, propuestas culturales y actividades para sanjuaninos y turistas.

Así, durante seis días, San Juan buscará mostrar al mundo no sólo la calidad de sus aceites, sino también el peso productivo de una industria que tiene a la provincia como uno de sus principales protagonistas.