La Justicia federal rechazó este lunes 26 de octubre el pedido de excarcelación de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El empresario seguirá detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión fue tomada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien también desestimó el pedido de la defensa para que Vallejo cumpliera prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

El magistrado fundamentó la resolución en el incumplimiento de las condiciones que el financista debía respetar para permanecer en libertad. Entre ellas figuraban presentarse mensualmente ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y entregar determinados vehículos requeridos en la causa.

En su resolución, el juez advirtió sobre un “riesgo concreto de fuga” y consideró que no había otra medida menos restrictiva que garantizara el cumplimiento de las obligaciones procesales.

Por qué el juez rechazó la excarcelación

Uno de los principales argumentos fue que las autoridades no lograron encontrar a Vallejo en el domicilio que había informado inicialmente a la Justicia. Cuando la Policía acudió al barrio cerrado donde supuestamente residía, el personal de seguridad indicó que el empresario ya no vivía allí desde hacía aproximadamente un año.

Posteriormente, Vallejo informó otra dirección en Banfield, pero también surgieron dificultades para verificar su residencia.

El magistrado sostuvo que esos incumplimientos no podían considerarse simples irregularidades administrativas. En ese sentido, señaló que las obligaciones habían sido impuestas expresamente como condición para que el empresario continuara en libertad.

La resolución también tuvo en cuenta que Vallejo no habría cumplido en tiempo y forma con todas las presentaciones mensuales requeridas ni con la entrega de los vehículos alcanzados por medidas judiciales.

Además, Rodríguez Ponte consideró la gravedad de los delitos investigados, la posible pena ante una eventual condena y los vínculos del financista con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros.

La defensa también pidió prisión domiciliaria

El abogado de Vallejo, Pablo Parera, había solicitado que su cliente recuperara la libertad o, de manera alternativa, pudiera cumplir la detención en su domicilio con vigilancia electrónica.

Sin embargo, el juez rechazó ambas alternativas. Respecto de la prisión domiciliaria, argumentó que esa modalidad requiere un domicilio cierto y verificable, una condición que, según la resolución, no se encontraba suficientemente acreditada.

De esta manera, el empresario permanecerá detenido mientras continúa la investigación y hasta que se resuelva su situación procesal, sin perjuicio de que la defensa pueda recurrir la decisión ante la Cámara Federal de La Plata.

Qué investiga la causa Sur Finanzas

Vallejo está investigado por su presunta participación en una estructura financiera que habría utilizado distintas sociedades para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. La pesquisa analiza operaciones cambiarias, movimientos de dinero mediante cuentas bancarias y la billetera virtual Sur Finanzas, además de compras de inmuebles y vehículos.

Según información publicada por medios nacionales, la investigación también contempla presuntas maniobras de evasión tributaria y la participación de otras personas y empresas vinculadas al grupo.

En el marco de las nuevas medidas judiciales, se ordenó ampliar las declaraciones indagatorias de personas que ya estaban imputadas y convocar a otras, además de citar a sociedades relacionadas con la estructura investigada.

La causa también tiene repercusiones en el ámbito del fútbol por los vínculos comerciales que Vallejo mantuvo con clubes y su cercanía con Tapia. No obstante, las acusaciones contra el financista continúan bajo investigación y deberán ser determinadas por la Justicia.