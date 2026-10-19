Arma perdida de la Policía de San Juan: Seguridad confirmó que falta "más de una"

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que una auditoría sobre el armamento de la Policía provincial detectó irregularidades y que hay más de un arma cuyo paradero debe esclarecerse. El relevamiento se inició tras una notificación judicial desde una provincia del norte argentino por una pistola que debía estar registrada en San Juan, pero que no fue localizada.

“Recibimos ese dato y, automáticamente, la Policía de San Juan detectó que esa arma debía estar en la provincia. Como no se encontró, se realizó una auditoría general y las novedades surgidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal”, explicó el funcionario.

Delgado aclaró que todavía no se determinó quién era el responsable directo del arma investigada. “Lo que sabemos es que ingresó a la provincia y a la Policía de San Juan, pero no tiene definido un responsable individual. El Ministerio Público Fiscal está investigando qué ocurrió con esa arma y con las otras que faltan”, sostuvo.

“Hay una trazabilidad que indica que falta más de un arma. La cantidad exacta la tiene el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante la investigación”, agregó.

Una investigación judicial y administrativa

El secretario destacó que la fuerza realizó el relevamiento correspondiente y remitió los resultados a la Justicia. “Se detectó una irregularidad en el armamento de la Policía de San Juan y se puso inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público Fiscal”, afirmó.

En paralelo, se inició un sumario administrativo para establecer posibles responsabilidades dentro de la institución. “Cuando se activa un proceso judicial, también se desarrolla una investigación interna a través del área de Control de Gestión”, indicó Delgado.

Consultado sobre la posibilidad de que las armas hayan sido robadas, el funcionario evitó confirmar esa hipótesis. “Es precisamente lo que se está investigando”, respondió.

De una pistola sin localizar a varias armas faltantes

El caso tomó estado público en julio de 2026, cuando trascendieron versiones sobre el presunto faltante de 150 pistolas Bersa calibre 9 milímetros, adquiridas por la Provincia en 2022 como parte de un lote de 500 unidades. La situación motivó una auditoría y cambios en la División Armamento.

En aquel momento, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, aclaró que la cifra de 150 armas no estaba confirmada oficialmente y explicó que la revisión se había iniciado a partir de un requerimiento judicial de otra provincia. Posteriormente, una actualización del inventario informó que 138 pistolas todavía no habían sido localizadas.

Ahora, Delgado confirmó que el relevamiento detectó que falta más de un arma, aunque no precisó la cantidad, ya que esa información está en manos del Ministerio Público Fiscal. La investigación busca establecer qué ocurrió con el armamento y determinar si hubo fallas administrativas o responsabilidades individuales.