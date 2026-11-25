La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina pusieron en marcha la organización de Arminera 2027, la exposición más importante del sector en el país. En ese marco, abrieron la convocatoria para que las empresas mineras participen de la "Ronda de Desarrollo de Proveedores", una iniciativa que busca generar encuentros de negocios directos entre los yacimientos mineros (las minas que están actualmente en producción) y las empresas que ofrecen bienes y servicios.

El evento tendrá lugar del 18 al 20 de mayo de 2027 en el Predio Ferial La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. La ronda funcionará durante las tres jornadas y será de participación exclusiva para aquellas empresas que cuenten con un stand en la exposición. Para el ecosistema sanjuanino, representa una oportunidad estratégica para que las pymes locales puedan sentarse cara a cara con los responsables de compras de las grandes operaciones del país.

Según informaron los organizadores, en esta primera etapa las compañías socias de CAEM ya pueden postular a sus representantes a través de un formulario oficial habilitado en la web del evento. La dinámica apunta a consolidar la cadena de valor mediante reuniones coordinadas previamente, para que ambas partes lleguen al encuentro con intereses comerciales compatibles.

Récord de reuniones y expansión edilicia

El antecedente inmediato respalda la expectativa de crecimiento para esta edición. Durante Arminera 2025, la ronda de negocios concretó más de 3.700 reuniones entre mineras y proveedores, lo que representó el doble de lo registrado en la entrega anterior. Para 2027, la organización proyecta un nuevo incremento en la cantidad de encuentros, impulsado por el avance de los nuevos proyectos de cobre y litio en el país.

Además de la agenda de negocios, la exposición ampliará su espacio físico. Arminera 2027 ocupará los tres pabellones de La Rural e incorporará la pista central para montar la "Plaza de Máquinas", un sector destinado exclusivamente a la exhibición de equipos y maquinaria de gran porte.

Cómo será el acceso al predio

El ingreso a Arminera 2027 estará reservado exclusivamente para profesionales y personas vinculadas a la actividad minera. Con invitación, el acceso no tendrá costo, aunque será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de acreditarse.

Asimismo, la organización aclaró que no se permitirá la entrada a menores de 16 años, incluso si concurren acompañados por un adulto. Para aquellos proveedores que busquen conocer más detalles sobre la exposición o las condiciones para montar un stand, la información está disponible en el sitio web oficial del evento.