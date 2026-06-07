Arranca un domingo nublado con máxima de 15°C en San Juan

Este domingo 7 de junio se presenta en San Juan con condiciones plenamente otoñales, caracterizadas por escasa presencia de sol, temperaturas moderadas y la posibilidad de precipitaciones aisladas. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará dominada por la nubosidad, con una mínima de 9°C y una máxima que apenas alcanzará los 15°C.

Durante la madrugada, el cielo se mostró completamente cubierto y con probabilidades de lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia. Estas precipitaciones se mantienen dentro de un rango de probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%, marcando un inicio de día inestable pero sin fenómenos intensos.

Con el correr de las horas, hacia la tarde, se espera una leve mejora en las condiciones generales. Sin embargo, el sol continuará mayormente oculto detrás de las nubes, lo que impedirá un repunte significativo de la temperatura. La máxima se mantendrá en torno a los 15°C, acompañada por vientos del sector sudeste con velocidades que irán entre los 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el panorama volverá a mostrar mayor inestabilidad. La nubosidad persistirá y el ambiente tenderá a enfriarse nuevamente, con probabilidades de lloviznas que podrían alcanzar hasta un 40%. De este modo, el cierre de la jornada mantendrá el tono fresco y húmedo que caracterizó todo el día.

En síntesis, se trata de un domingo gris, fresco y con condiciones variables, típico del otoño sanjuanino, donde el abrigo y la precaución ante posibles precipitaciones serán claves durante toda la jornada.