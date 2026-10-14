Arrancó la audiencia por el Acueducto Gran Tulum: qué pasa en Tribunales

Este miércoles 14 de octubre comenzó en Tribunales de San Juan la audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, deberán exponer ante la jueza de Garantías Mónica Lucero los hechos que atribuyen a los 11 investigados, entre ellos el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.

La audiencia marca el inicio formal de una nueva etapa en la investigación que comenzó tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia.

Llegaron los primeros investigados: el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, de Krah América Latina, se presentaron en Tribunales.

La defensa de Uñac: Marcelo Fernández, designado a último momento como abogado del senador nacional, pidió que le concedieran la palabra al finalizar la presentación de los participantes para justificar la situación de su defendido.

Un exfuncionario judicial entre los defensores: Juan Pablo Ortega, junto a Naser Uzair, interviene en la defensa de Sirerol, Ruiz y Juan Sánchez. El exsecretario relator de la Corte renunció en agosto de 2022, tras quedar involucrado en una investigación por presuntas maniobras de armado de causas junto a otras personas, entre ellas su esposa. En noviembre de ese año fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su esposa fue posteriormente sobreseída.

Cruce entre la Fiscalía y la jueza: los fiscales solicitaron que los investigados se presentaran, pero Lucero rechazó el pedido al considerar que la Fiscalía debía conocer quiénes estaban presentes y quiénes no.

Cristian Andino, ausente: la jueza Lucero no autorizó que el diputado nacional participara mediante Zoom, pero aceptó la justificación de su ausencia. El legislador presentó pasajes de avión para acreditar que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales.

Posible excusación de la jueza: Mónica Lucero le preguntó a Julio Ortiz Andino por un familiar suyo que está casado con una familiar de la magistrada. La consulta apuntó a establecer si existe un vínculo que pudiera motivar su excusación de la causa. Por el momento, no se confirmó ninguna resolución al respecto.

Uñac justificó su ausencia y anticipó que no declarará: el senador nacional Sergio Uñac presentó una nota que fue leída durante la audiencia por su abogado, Marcelo Fernández, para justificar su inasistencia. En el escrito citó leyes nacionales y provinciales, artículos del Código Penal y de la Constitución para fundamentar su ausencia. Además, manifestó que no prestará declaración en esta audiencia y que, si decide hacerlo más adelante, será por escrito.

La jueza ordenó suspender la audiencia: Mónica Lucero consideró que corresponde interrumpir la audiencia de formalización por la causa Acueducto Gran Tulum y postergarla hasta que estén presentes los 11 investigados. La decisión se produjo luego de que se expusieran las justificaciones por las ausencias de Sergio Uñac y Cristian Andino.

Nuevo cruce entre el fiscal y la jueza: Sebastián Gómez cuestionó la decisión de Mónica Lucero de suspender la audiencia y sostuvo que las obligaciones laborales no constituyen una justificación válida para que los investigados se ausenten.

Fiscalía puso en duda la designación del abogado de Uñac: Gómez solicitó que se informe la hora exacta en la que el senador nacional designó a Marcelo Fernández como su defensor. El fiscal expresó sus dudas sobre que el nombramiento se haya realizado apenas diez minutos antes del comienzo de la audiencia.

El fiscal pidió el desafuero de Uñac y Andino: Sebastián Gómez solicitó el desafuero del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino con el objetivo de asegurar que ambos comparezcan a la audiencia de formalización por la causa Acueducto Gran Tulum. El planteo se produjo tras las ausencias de los dos legisladores y el planteo de la jueza Mónica Lucero de suspender la audiencia.

La jueza respondió al fiscal Gómez: Mónica Lucero sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no necesita que ella le corra vista de sus decisiones. En ese sentido, defendió su facultad de considerar justificada la ausencia del diputado nacional Cristian Andino, tal como resolvió durante la audiencia.

Uñac designó a su abogado el 5 de octubre: según los registros del sistema judicial, el senador nacional Sergio Uñac designó a Marcelo Fernández como defensor el pasado 5 de octubre, nueve días antes de la audiencia de formalización. El dato surge luego de que el fiscal Sebastián Gómez cuestionara que el nombramiento se hubiera realizado apenas diez minutos antes del inicio de la audiencia.

La jueza justificó la ausencia de Uñac: Mónica Lucero consideró justificada la inasistencia del senador nacional Sergio Uñac a la audiencia de formalización por la causa Acueducto Gran Tulum. La decisión representa un revés para los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes habían cuestionado los argumentos presentados por la defensa del exgobernador para no comparecer.

Cuarto intermedio en la audiencia: la audiencia de formalización por la causa Acueducto Gran Tulum pasó a un cuarto intermedio, luego de que la jueza Mónica Lucero considerara justificadas las ausencias del senador Sergio Uñac y del diputado Cristian Andino.

Autorizaron al abogado de Andino a retirarse de la audiencia: la jueza Mónica Lucero autorizó al abogado Guillermo Toranzo a retirarse de la audiencia de formalización, luego de haber considerado justificada la ausencia de su defendido, el diputado nacional Cristian Andino.