Rodolfo Arruabarrena analizó la remontada de Boca ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize perdía 2-0, pero terminó ganando 3-2 con tres goles de Enner Valencia y avanzó a semifinales.

El entrenador reconoció que Boca no tuvo una buena primera mitad y señaló que al equipo le faltó claridad. También destacó que los dos goles de Racing llegaron a partir de situaciones de pelota parada.

La charla del entretiempo

Con el 0-2 en el marcador, Arruabarrena contó que buscó mantener la calma entre sus jugadores. La indicación fue evitar perder el orden, buscar por los costados y no cometer faltas que pudieran favorecer nuevamente a Racing.

Los cambios también fueron determinantes para la reacción de Boca. Enner Valencia, Sebastián Villa, Carlos Palacios y Marco Pellegrino ingresaron desde el banco y aportaron distintas soluciones durante el complemento.

Valencia y la remontada

Enner Valencia terminó siendo el gran protagonista de la noche con sus tres goles. Arruabarrena destacó especialmente su juego aéreo y explicó que los tantos llegaron luego de centros desde los costados.

Después del primer gol, el entrenador observó que Boca comenzó a empujar a Racing y encontró los espacios para completar la remontada. “Hay una cuota de suerte y otra de valentía”, resumió Arruabarrena al explicar lo ocurrido en Rosario.

Boca sigue en carrera

Con el triunfo, Boca se metió en las semifinales de la Copa Argentina. Su próximo rival será Banfield, por un lugar en la final del certamen.

Arruabarrena, sin embargo, buscó bajar el entusiasmo después de la clasificación y remarcó que el equipo todavía no consiguió el objetivo final. El entrenador también destacó el compromiso mostrado por sus jugadores durante la remontada.