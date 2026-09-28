Rodolfo Arruabarrena fue operado el martes por dos hernias y, pese a que los médicos y dirigentes de Boca le recomendaron algunos días de reposo, no faltó a ningún entrenamiento previo al partido contra Racing. El entrenador estuvo presente durante toda la semana de preparación del equipo.

La intervención quirúrgica se realizó el martes por la tarde, después del entrenamiento matutino en Boca Predio. Aunque se trató de una operación menor, el técnico decidió continuar con su trabajo junto al plantel.

No quiso perderse ninguna práctica

Arruabarrena comandó los entrenamientos del miércoles, jueves, viernes y sábado. Luego viajó a Rosario junto con sus dirigidos y el resto de la delegación para enfrentar a Racing.

La presencia del entrenador durante esos días estuvo vinculada con la importancia del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina. Boca necesitaba avanzar para quedar a dos partidos de conseguir el título.

El triunfo ante Racing

Boca terminó remontando el partido ante Racing y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. Durante el encuentro, Arruabarrena fue protagonista con sus decisiones y vivió la remontada con la efusividad que lo caracteriza.

Con la clasificación, el entrenador estiró además su invicto a 15 partidos. Boca continúa así en los tres frentes que disputa y se prepara para un calendario cargado de compromisos.