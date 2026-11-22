Boca Juniors volvió a conquistar un título internacional después de 18 años, pero Rodolfo Arruabarrena no quiere que la celebración de la Copa Sudamericana se convierta en una distracción. Tras la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el entrenador sorprendió al asegurar, entre risas, que si el miércoles pierden ante Independiente Rivadavia, el triunfo "no va a haber servido para nada".

El Vasco dejó en claro que pretende mantener la exigencia del plantel, pese a la histórica consagración. "Estoy contento, pero mañana los meto de nuevo a concentrar", lanzó apenas finalizó el encuentro, anticipando que los festejos tendrán poco margen antes de retomar la competencia.

Durante la conferencia de prensa, Arruabarrena profundizó en su postura y remarcó que el título debe ser un punto de partida para seguir consiguiendo objetivos.

"Hay que seguir trabajando, tienen que seguir consiguiendo cosas, no se pueden quedar en esto. Yo disfruto a mi manera, me emociona ver a mi familia y conseguir cosas, pero me tengo que meter en lo que viene. Quiero que este grupo haga historia en el club", expresó.

El entrenador destacó que Boca todavía tiene desafíos importantes por delante. Además del próximo compromiso frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura, el Xeneize continúa en carrera en la Copa Argentina y mantiene posibilidades de disputar el Trofeo de Campeones en diciembre.

"Todos necesitábamos este triunfo, es una base importante para lo que viene. Es mérito exclusivo de los jugadores, de entrada entendimos que había jugadores inteligentes y líderes positivos. Todavía queda un mes de temporada y este grupo quiere más", sostuvo.

La preocupación por Leandro Paredes

Otro de los temas que abordó Arruabarrena fue el desmayo que sufrió Leandro Paredes mientras brindaba una entrevista después de la final. El mediocampista había manifestado molestias físicas durante el encuentro y terminó solicitando el cambio.

"Lo crucé entrando al vestuario, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladar a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio, recién me enteré ahora lo que le había pasado", explicó el entrenador.

Finalmente, el Vasco también reconoció el trabajo de los juveniles formados en Boca Predio y destacó las actuaciones de los defensores centrales, Milton Delgado y Tomás Aranda, entre otros futbolistas.

Con la tercera Copa Sudamericana en las vitrinas, Boca consiguió terminar con una extensa sequía internacional. Sin embargo, para Arruabarrena la temporada todavía no terminó y el objetivo es seguir sumando títulos.