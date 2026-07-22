Boca Juniors ultima detalles para su debut en la Copa Sudamericana 2026 y todo indica que Rodolfo Arruabarrena apostará por un equipo decididamente ofensivo para recibir este jueves, desde las 21.30, a O'Higgins en La Bombonera.

La principal novedad de la práctica de este miércoles fue la presencia de Leandro Paredes como titular apenas dos días después de su regreso tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina. El volante compartió el mediocampo con Milton Delgado, en un esquema pensado para tener protagonismo desde el inicio.

Otro de los regresos más esperados será el de Sebastián Villa, quien volverá a disputar un partido oficial con la camiseta de Boca y ocupará el extremo izquierdo del ataque.

El once que ensayó Arruabarrena

Durante el entrenamiento, el entrenador paró la siguiente formación:

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

En el arco también habrá una cara nueva: Álvaro Montero se perfila para debutar oficialmente tras incorporarse como refuerzo.

En defensa, la única modificación obligada fue el ingreso del juvenil Dylan Gorosito, quien reemplazará al lesionado Leandro Lozano.

Un esquema pensado para atacar

La prueba dejó en evidencia la intención de Boca de asumir el protagonismo desde el comienzo. La presencia de Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel le da al equipo un marcado perfil ofensivo.

La ubicación de Aranda será una de las claves del funcionamiento. Si actúa como mediapunta, Boca se moverá con un 4-2-3-1; si retrocede unos metros para sumarse al mediocampo, el dibujo se convertirá en un 4-3-3.

El objetivo: empezar con el pie derecho

Tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores y acceder a la Sudamericana, Boca buscará hacerse fuerte como local para llegar con ventaja al partido de vuelta en Chile.

Con el regreso de Paredes, la reaparición de Villa y una propuesta claramente ofensiva, el Xeneize intentará dar el primer paso hacia los octavos de final del certamen continental.