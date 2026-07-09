El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca comenzó con una victoria por 1-0 frente a Athletico Paranaense en un amistoso disputado en Salta. Sin embargo, más allá del resultado, el técnico puso el foco en el mercado de pases y reveló que mantiene conversaciones permanentes con el presidente Juan Román Riquelme para reforzar el plantel.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el "Vasco" reconoció que la dirigencia trabaja para incorporar nuevos futbolistas, aunque advirtió que las negociaciones no son sencillas.

"Tengo un buen plantel, aunque no se viene de un buen semestre. El objetivo será levantar al plantel anímica y futbolísticamente", sostuvo Arruabarrena al analizar el presente del equipo.

Al ser consultado sobre los refuerzos, confirmó que mantiene un contacto permanente con Riquelme y explicó una de las principales dificultades que enfrenta Boca en el mercado. Según indicó, el club suele encontrarse con condiciones más exigentes que otros equipos al momento de negociar incorporaciones.

"A Boca le piden más dinero que a otros", advirtió el entrenador, al remarcar que el mercado de pases todavía tiene varias semanas por delante y que las conversaciones continúan abiertas.

Arruabarrena también dejó en claro cuál será su forma de conducir al plantel y aseguró que, pese a su perfil tranquilo, exigirá el máximo rendimiento de sus dirigidos. "Tengo carita de bueno, pero soy exigente y bastante cabeza dura", afirmó entre sonrisas.

El entrenador valoró además la respuesta del grupo durante la pretemporada y destacó la predisposición de los jugadores para adaptarse a su idea de trabajo, especialmente después de un semestre que calificó como irregular.

Finalmente, evitó entrar en polémicas sobre la situación institucional del club y pidió unidad de cara a los desafíos que se vienen. En ese sentido, aseguró que tanto oficialistas como opositores comparten el mismo objetivo: que Boca vuelva a pelear por títulos y que el equipo represente la identidad futbolística que reclama el hincha.