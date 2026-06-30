El directorio de Arsat resolvió avanzar con una auditoría externa integral para revisar el funcionamiento de la empresa estatal de telecomunicaciones y satélites. La medida fue aprobada el jueves pasado mediante el llamado a licitación para contratar una firma especializada que analizará las contrataciones, los procedimientos administrativos y los mecanismos internos de control.

La decisión llega apenas un mes después de la detención con prisión preventiva del expresidente de la compañía, Facundo Leal, en el marco de una investigación judicial que derivó en un allanamiento donde fueron encontrados más de dos millones de dólares en efectivo, distintos tipos de drogas y equipos profesionales de inteligencia y espionaje.

Según se informó, Arsat convocará a las principales consultoras de auditoría del país para realizar una revisión exhaustiva de la empresa. El estudio incluiría una investigación interna sobre todas las contrataciones y procesos administrativos con el objetivo de detectar posibles irregularidades.

La causa judicial contra Leal está a cargo del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y del juez federal Lino Mirabelli. El exfuncionario permanece detenido con prisión preventiva luego de que la Justicia rechazara el pedido de arresto domiciliario, mientras es investigado por tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización, delito que surgió a partir de los elementos encontrados durante los allanamientos.

En paralelo, la fiscalía también impulsa otra investigación por presuntas maniobras de corrupción durante la gestión de Leal al frente de Arsat. El expediente comenzó tras una denuncia por el robo de equipos en un depósito de fibra óptica de la empresa, pero la pesquisa avanzó hasta detectar supuestas irregularidades en la contratación de una firma privada encargada de administrar un predio donde se almacenaban bienes de la compañía estatal.

Durante los procedimientos judiciales, además del dinero y las sustancias secuestradas, los investigadores encontraron un maletín con 19 dispositivos de espionaje profesional. Entre ellos había anteojos con cámaras ocultas, llaves de automóvil modificadas, una lapicera con micrófono y cámara, grabadores, un rastreador GPS y un detector de señales capaz de identificar dispositivos de vigilancia inalámbrica. Ese hallazgo abrió una nueva línea de investigación para determinar el origen y el posible uso de esos equipos.

Leal desarrolló casi dos décadas de carrera dentro del Estado nacional. Presidió Arsat entre 2022 y 2024, durante la gestión de Alberto Fernández, y posteriormente fue designado por el gobierno de Javier Milei al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). En enero de 2026 fue removido de ese cargo junto con el entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini.

La investigación judicial continuará durante julio. El juez Mirabelli citó a indagatoria a Facundo Leal y a otros exfuncionarios de Arsat para el próximo 13 de julio. Antes, los días 6 y 7, deberán declarar tres directivos de Argentina Logistic Services (ALS), la empresa privada que se encuentra en el centro de las contrataciones bajo investigación.

Además, el fiscal federal Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentaron un pedido conjunto de prisión preventiva en la causa por corrupción, en la que se investigan presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.