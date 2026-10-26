El incidente entre Franco Colapinto y Arvid Lindblad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo de polémica. El piloto británico de Racing Bulls acusó a Alpine de utilizar al argentino para frenar su avance en la pista y proteger la posición de su compañero, Pierre Gasly. La maniobra terminó con daños en el monoplaza del bonaerense, que debió abandonar la carrera en Austin.

“Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta”, afirmó Lindblad después de la competencia, según declaraciones reproducidas por Motorsport.com y TN.

El británico sostuvo que había ingresado a boxes para cambiar neumáticos y que buscaba aprovechar la estrategia para superar a Gasly. Sin embargo, según su versión, la intervención de Colapinto le hizo perder tiempo y complicó sus posibilidades de avanzar.

Qué dijo Lindblad sobre el choque con Colapinto

Lindblad también dio su interpretación de la maniobra que terminó con el trompo del argentino en la primera curva del Circuito de las Américas. Según explicó, ya había iniciado el adelantamiento y pretendía continuar su ataque sobre Gasly cuando se produjo el contacto.

“Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo”, sostuvo, en referencia a Colapinto.

El piloto de Racing Bulls consideró que el tiempo perdido detrás del Alpine condicionó el resto de su carrera. Había optado por una estrategia de dos paradas y aseguró que la demora afectó el rendimiento de sus neumáticos medios.

“Seguí empujando para intentar llegar a él, pero no pude”, relató. También reconoció que la estrategia elegida no terminó siendo la más conveniente para las condiciones de la competencia.

La versión de Franco Colapinto

La explicación de Lindblad contrasta con la que había dado el argentino después de la carrera. Colapinto reconoció que intentaba mantener al británico detrás para darle una ventaja a su compañero, aunque aseguró que quedó encerrado entre los dos autos cuando Gasly salía de boxes.

“Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid atrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”, explicó el piloto de Alpine.

El contacto provocó daños importantes en el lateral del monoplaza. Aunque Colapinto pudo continuar durante algunas vueltas, el equipo detectó que el auto había perdido carga aerodinámica y decidió retirarlo de la competencia.

Los comisarios deportivos analizaron lo sucedido durante la carrera, pero finalmente no consideraron necesario abrir una investigación formal por el incidente.

Un nuevo abandono para el argentino

El Gran Premio de Estados Unidos terminó de manera negativa para Colapinto, que había largado desde el puesto 21 después de recibir una penalización de diez posiciones por el cambio de la unidad de control electrónico.

Pese a comenzar desde el fondo, el argentino había conseguido avanzar algunos lugares en las primeras vueltas. Sin embargo, el toque con Lindblad alteró su carrera y los daños en el Alpine terminaron por obligarlo a abandonar.

Fue el cuarto abandono del bonaerense en las últimas cinco carreras, una racha que buscará revertir en el próximo compromiso de la categoría, el Gran Premio de la Ciudad de México.

Desde Alpine explicaron que los daños sufridos por el auto fueron demasiado importantes para continuar. El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, señaló que ambos monoplazas tuvieron inconvenientes durante la competencia, aunque Gasly logró terminar entre los diez primeros y sumar un punto.

La próxima carrera será en México

Tras el episodio en Austin, Colapinto tendrá una nueva oportunidad el próximo fin de semana, cuando la Fórmula 1 dispute el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mientras el argentino buscará cortar la racha de abandonos, las declaraciones de Lindblad dejaron planteadas dos interpretaciones sobre el incidente: el británico responsabilizó a Alpine por una supuesta orden para contenerlo, mientras que Colapinto explicó que intentó proteger a Gasly, pero quedó atrapado entre los dos autos.

El contacto terminó perjudicando a ambos pilotos y dejó al argentino fuera de carrera, en una jornada que ahora también genera repercusiones por las acusaciones del representante de Racing Bulls.