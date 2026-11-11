Una cena institucional se transformó en uno de los pasajes más cálidos y distendidos de la visita del papa León XIV a la Argentina. Durante un encuentro reservado con obispos de distintas diócesis del país en la Casa Arzobispal de Buenos Aires, los referentes de la Iglesia sorprendieron al pontífice al entonar a capela dos clásicos populares inoxidables: el tango "Volver", de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, y la emblemática "Zamba de mi esperanza".

La escena tuvo lugar en la previa de la comida compartida con el episcopado nacional. Desde la mesa principal, acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, el Santo Padre siguió con atención y una amplia sonrisa el homenaje musical. Los religiosos hicieron sonar los versos más recordados de la obra gardeliana —como "Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada"— para luego entonar los acordes de la tradicional zamba, combinando hospitalidad, música popular y un fuerte sentido de pertenencia cultural.

Humor papal y anécdotas de nunciatura

Lejos del protocolo estricto, el clima de camaradería dio pie a que el propio pontífice se distendiera y bromeara con los comensales presentes. Entre risas, León XIV compartió una anécdota desopilante sobre su paso por Uruguay, donde protagonizó un desopilante cruce nocturno con los fieles que hacían vigilia frente a la nunciatura.

Entre humoradas sobre lo que luego comentaba con los representantes diplomáticos y la complicidad de los obispos, el Papa bromeó sobre sus propios comentarios espontáneos antes de dar paso al descanso y preparar las siguientes escalas de su agenda internacional.

Horas antes de la velada íntima con el episcopado, la agenda pública del Papa había estado cargada de momentos de alto voltaje emocional y despliegue federal, desde su paso matutino por el Cottolengo Don Orione de Claypole y la misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles en Palermo, hasta su paso por la Universidad Católica Argentina y las vísperas en la Catedral Metropolitana.

El cierre de aquella jornada en la Casa Arzobispal dejó una de las postales más entrañables de su paso por la Argentina: la música nacional resonando entre sotanas y un Papa que, entre chistes y aplausos, se despidió de los obispos antes de continuar con su periplo rumbo a nuevos compromisos pastorales.