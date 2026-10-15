Asado en San Juan: los tres cortes claves para ahorrar y comer rico

Los asados de los fines de semana en la provincia demandan buscar opciones que combinen buen precio y rendimiento. Las opciones mas buscadas en las carnicerias locales se concentran en tres alternativas bien definidas por su sabor.

La marota se consolida como la opcion mas economica para tirar a las brasas durante esta semana. Este corte de carne promedia un valor de $14000 a $14500 por kilo. Es una pieza muy elegida por los consumidores sanjuaninos debido a su gran sabor y rendimiento.

Por otro lado las costillas se consiguen a un precio que varia entre $12800 y $13500 el kilo. El asado de tira sigue siendo el preferido de la familia. Este clasico de la parrillada local mantiene una excelente relacion entre calidad y costo economico.

La punta de espalda se mantiene como la opcion premium para quienes buscan lucirse en la parrilla. El kilo de este corte tradicional sanjuanino se ubica entre $19000 y $21000. Al no tener desperdicio de hueso rinde mucho para los grupos grandes de comensales.