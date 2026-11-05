Asado en San Juan: los tres cortes claves para ahorrar y comer rico

Prender el fuego el fin de semana se mantiene como una tradición innegociable en San Juan, un ritual que convoca a la familia alrededor de la mesa. Sin embargo, ante las constantes fluctuaciones económicas que impactan en las carnicerías locales, los sanjuaninos se han visto obligados a reconfigurar sus hábitos. La clave actual para sostener la costumbre del asado no radica en suspender el encuentro, sino en elegir con astucia los cortes que se colocan sobre los hierros calientes.

Para entender el panorama de precios en la provincia, es necesario mirar los valores de las opciones tradicionales. El asado general de ternera se ubica hoy en un rango elevado, superando en algunas carnicerías barriales los $18.900 por 1 kg. Por su parte, las costillas en tira alcanzan ya los $20.000 por 1 kg en comercios de cercanía, empujando el presupuesto del domingo familiar. Debido a esto, el corte predilecto sanjuanino queda relegado para fechas muy especiales.

Hablamos de la famosa punta de espalda, cuyo precio por 1 kg se posiciona firmemente en los $21.000 en el mercado local. Esto representa un desafío presupuestario evidente para los grupos numerosos que buscan reunirse los domingos. Frente a esta realidad, la estrategia que gana terreno es la sustitución inteligente por alternativas que ofrecen rendimiento y sabor a un costo menor.

Una de las primeras recomendaciones de los carniceros locales es el llamado asado del carnicero, también conocido como solapa. Este corte se extrae de la zona cercana a la paleta y presenta una textura agradable si se cocina a fuego lento. Se puede conseguir actualmente a valores que rondan entre los $14.000 y los $16.000 por 1 kg. Así, se transforma en el sustituto ideal para no gastar de más en el costillar tradicional.

Otra variante que viene sumando adeptos de manera acelerada por su conveniencia económica es la costilla de cerdo. Históricamente relegada a un segundo plano por detrás de la carne vacuna, hoy se posiciona como una opción muy amigable. Los precios de este corte porcino muestran una gran amplitud según el punto de venta y la procedencia en el mercado sanjuanino.

Los valores de la costilla de cerdo se consiguen desde los $7.000 hasta los $9.000 por 1 kg según el comercio. Su inclusión en la parrilla reduce drásticamente el costo total por comensal y aporta una variedad de sabor muy valorada. De esta manera, se convierte en un recurso estratégico fundamental para los asadores que buscan cuidar el presupuesto.

Finalmente, las opciones de cocción prolongada como la tapa de asado o el matambre se consolidan como grandes alternativas familiares. Estos cortes se caracterizan por una consistencia más fibrosa pero tienen un gran potencial de sabor si se los trata adecuadamente. Con fuegos mansos y paciencia, registran precios de referencia que van desde los $20.500 para la tapa hasta los $28.350 por 1 kg para el matambre en carnicerías seleccionadas.