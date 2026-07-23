La hermana del futbolista Gonzalo Montiel, campeón del mundo con la Selección Argentina, fue víctima de una violenta entradera durante la madrugada de este jueves en su vivienda de Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza. Un grupo de delincuentes simuló ser personal policial para ingresar a la propiedad y concretar el robo.

Según la denuncia, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Los asaltantes llegaron hasta la vivienda y gritaron "¡Policía!" para convencer a la mujer de que abriera la puerta, haciéndole creer que se trataba de un procedimiento oficial. Una vez dentro del domicilio, la redujeron y la maniataron con precintos mientras exigían dinero y objetos de valor.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los ladrones no encontraron efectivo en la casa. Antes de escapar, decidieron llevarse el automóvil de la víctima, que fue el principal botín del golpe. Hasta el momento no trascendió que hayan sustraído otros elementos de importancia.

La mujer no sufrió heridas de gravedad, aunque atravesó momentos de extrema tensión durante el asalto. Tras la fuga de los delincuentes, dio aviso a las autoridades y se inició una investigación para identificar a los responsables. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas en la zona para intentar reconstruir el recorrido de los asaltantes.

Hasta el momento, Gonzalo Montiel no realizó declaraciones públicas sobre el episodio que afectó a su familia. La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense y continúa en plena etapa investigativa.