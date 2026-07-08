Durante la tarde del lunes comenzó a generarse un fuerte malestar puertas adentro del Poder Judicial de San Juan luego de que distintos trabajadores administrativos recibieran correos electrónicos informándoles que habían sido ascendidos en sus cargos. La modalidad elegida para comunicar la medida despertó cuestionamientos entre quienes no fueron alcanzados por las promociones y también por la ausencia, hasta el momento, de la correspondiente acordada de la Corte de Justicia.

De acuerdo con fuentes consultadas del ámbito judicial, los ascensos dentro del Poder Judicial deben formalizarse mediante una acordada firmada por los integrantes de la Corte de Justicia, instrumento que posteriormente se publica para otorgarle validez institucional y publicidad al acto administrativo.

Sin embargo, hasta el martes por la tarde esa acordada no había sido difundida. Incluso, según indicaron las fuentes, tampoco había circulado de manera interna entre las distintas dependencias judiciales, situación que alimentó la incertidumbre y las críticas por el procedimiento utilizado para notificar a los empleados beneficiados.

Según pudo conocer Grupo Huarpe a través de fuentes cercanas al Poder Judicial, unos 130 trabajadores habrían recibido el correo electrónico comunicándoles el ascenso. La notificación personalizada generó sorpresa entre el personal y provocó malestar en aquellos agentes que no fueron incluidos o que consideran que el mecanismo elegido no respetó las formas administrativas habituales.

Desde distintos sectores judiciales remarcaron que el cuestionamiento no apunta únicamente a quiénes fueron promovidos, sino principalmente a la manera en que se conoció la decisión, ya que sostienen que una medida de estas características debe estar respaldada por la correspondiente acordada de la Corte de Justicia.

Cabe señalar que el Poder Judicial de San Juan atraviesa actualmente el receso invernal previsto por el calendario judicial, por lo que gran parte de la actividad administrativa se encuentra reducida. No obstante, la situación generó repercusiones entre el personal y abrió interrogantes sobre la formalización de los ascensos.

Ante esta situación, Grupo Huarpe intentó comunicarse con el presidente de la Corte de Justicia, el doctor Daniel Olivares Yapur, para conocer la postura oficial respecto del envío de los correos electrónicos y la ausencia de la acordada. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

No se descarta que en las próximas horas la Corte publique la acordada correspondiente, lo que permitiría formalizar institucionalmente los ascensos ya comunicados a los trabajadores mediante correo electrónico.