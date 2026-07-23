La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 dejó tristeza en millones de personas. Sin embargo, para la licenciada en Psicología Guadalupe Alcaide, especialista en maternidad y crianza, en diálogo con DIARIO HUARPE, también representa una valiosa oportunidad para conversar con niños y niñas sobre la frustración, el esfuerzo y la resiliencia.

La derrota de Argentina generó frustración en grandes y chicos. FOTO: DIARIO HUARPE.

La profesional sostuvo que lo primero que deben hacer los adultos es validar las emociones que genera perder. "No fue lo que esperábamos, todos hubiésemos querido que ganemos. Cuando hubo mucho esfuerzo, mucha expectativa y mucha ilusión, perder duele, y eso está bien", explicó.

Alcaide advirtió que muchas veces los adultos intentan minimizar ese dolor con frases como "no pasa nada" o "es solo un partido". Sin embargo, remarcó que es importante permitir que los chicos expresen su tristeza y comprendan que sentirse mal forma parte de la experiencia.

El esfuerzo también merece ser reconocido

La especialista señaló que la derrota puede transformarse en una enseñanza sobre el valor del camino recorrido. "Muchas veces el resultado no refleja el esfuerzo. Podemos estudiar muchísimo para un examen y aun así no obtener la nota esperada. Lo importante también es todo lo que hicimos para llegar hasta ahí", indicó.

Según explicó, estas conversaciones pueden adaptarse a cualquier edad, especialmente si los niños siguieron el Mundial y comprendieron el significado de ganar y perder.

La resiliencia que dejó la Selección

Alcaide también destacó que el recorrido de Argentina durante el torneo dejó un mensaje muy positivo para las infancias. Recordó los partidos en los que el equipo logró revertir resultados adversos cuando muchos daban el encuentro por perdido.

"Fue una gran enseñanza eso de que hasta el último segundo nada está perdido. Lo importante es seguir luchando y dejarlo todo, más allá del resultado final", afirmó.

Cómo abordar estas conversaciones

Como recomendación para las familias, la psicóloga propuso dos pasos fundamentales. El primero es habilitar el dolor, sin intentar acelerarlo ni minimizarlo. El segundo consiste en enseñar que la tolerancia a la frustración no significa dejar de sentir tristeza, sino aprender a atravesarla y seguir adelante.

"La vida muchas veces no sale como esperamos. Lo importante es acompañar a los chicos desde un lugar de escucha, permitiendo que expresen lo que sienten y ayudándolos a comprender que perder también forma parte del crecimiento", cerró.